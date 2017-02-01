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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da terör operasyonu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:30

VAN (AA) - Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran ile DBP İl yöneticilerinden Sevinç Şeker'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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