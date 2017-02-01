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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:31
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ataş'ten (35) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ataş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Ataş'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden kadının evli olduğu ve uzun zamandır çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü öğrenildi.

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