Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - İstanbul'da 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonları Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto ettikleri belirlenen 33 zanlıdan 19'u tutuklandı.
Gözaltındaki 33 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "örgüt adına eylem yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Tufan Ergüder, kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Hidayet Karaca ile kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul'da Aralık 2014'te düzenlenen operasyonları protesto etmek amacıyla Şanlıurfa Adliyesi önünde toplandığı belirlenen 33 kişiyi 18 Ocak'ta gözaltına almıştı.