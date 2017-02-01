01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurdukları "otağ"da Kırgız kültürünü tanıtıyorlar

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:38
Kurdukları "otağ"da Kırgız kültürünü tanıtıyorlar

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir köyünde kurulan "otağ"da (büyük ve süslü çadır), yerli ve yabancı turistlere Kırgız kültürü tanıtılıyor.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, köye gelen misafirlerini, kurdukları büyük çadırda ağırlıyor.

- "Çayımızı çorbamızı eksik etmiyoruz"

Köylülerden Kenan Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, kültürlerini tanıtmanın yanı sıra ilçe ekonomisine de katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ağır kış şatlarına rağmen misafirlerini sıcak bir ortamda konuk ettiklerini anlatan Aytaç, şöyle konuştu:

"Otağ çadırında eski motifleri barındıran ürünler yapıyorum. Dizilere ve üniversitelere kıyafet temin ediyorum. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından sipariş verenlerin ürünlerini özenle hazırlayarak gönderiyoruz. Bu kültürün tanıtılması açısından da sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gelen turistlere fotoğraf çekimi ve misafirperverlik konusunda elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Çayımızı, çorbamızı, hoşgörümüzü onlardan eksik etmiyoruz. Burayı görmek isteyen herkesi Van Erciş'e bekliyoruz."

- Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor

Otağı ziyaret eden Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftçi ise amaçlarının Ulupamir köyünü tanıtarak turizme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kırgız kültürünü kendilerine yakın hissettiklerini anlatan Çiftçi, "Kırgız kültürü bölgede bir tek Van'ın Erciş ilçesinde görülebilir. Nihayetinde görsel bir dünyada yaşıyoruz. Burada çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaştığımızda böyle bir kültürün olduğunu görenler buraya gelmeye devam edecek." dedi.

Ankara'da avukatlık yapan Dilek Uyar ise yaklaşık 6 yıldır fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen bu güzelliği görmek için geldim. Ulupamir'de inanılmaz bir ilgiyle karşılandık. Hala Anadolu'da kapıların sonuna kadar açık olduğunu, ikramların eksilmediğini, hoş sohbetin devam ettiğini gördük." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Van'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL

VAN'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Başkale'de kar temizleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Ehliyette e-sınav dönemi
YEREL

EHLİYETTE E-SINAV DÖNEMİ
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Erciş'te içme suyu projesi toplantısı
YEREL

ERCİŞ'TE İÇME SUYU PROJESİ TOPLANTISI
Adalet Komisyon Başkanı Akıncı'dan Müftü Arvas'a ziyaret
YEREL

ADALET KOMİSYON BAŞKANI AKINCI'DAN MÜFTÜ ARVAS'A ZİYARET
Genel Sekreter Yaşar'dan avcıların ailelerine taziye ziyareti
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN AVCILARIN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Tuşba Belediyesinin dil eğitim kursları devam ediyor
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNİN DİL EĞİTİM KURSLARI DEVAM EDİYOR
Erciş'te çöp ev boşaltıldı
YEREL

ERCİŞ'TE ÇÖP EV BOŞALTILDI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Van'da 'işletmelerde mesleki eğitim uygulaması' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI' TOPLANTISI
AK Parti'den referandum hazırlığı
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM HAZIRLIĞI
Çaldıran'da muhtar ve kurum amirleri ile istişare toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA MUHTAR VE KURUM AMİRLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI
Kaymakam çığdan son anda kurtuldu
YEREL

KAYMAKAM ÇIĞDAN SON ANDA KURTULDU
Muş'ta terör operasyonları
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONLARI
Edremit Sevgi Evlerinde değerlendirme toplantısı
YEREL

EDREMİT SEVGİ EVLERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DAKA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

DAKA'NIN 2017 YILI İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Edremit'te istişare toplantısı
YEREL

EDREMİT'TE İSTİŞARE TOPLANTISI
Van'daki bebek cinayeti
YEREL

VAN'DAKİ BEBEK CİNAYETİ
Van'da FETÖ operasyonu
YEREL

VAN'DA FETÖ OPERASYONU
Van'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

VAN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Van'da zehirlenmelere karşı bilgilendirme çalışması
YEREL

VAN'DA ZEHİRLENMELERE KARŞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI
Vali Yardımcısı Aslan'dan Müdür Yanmaz'a ziyaret
YEREL

VALİ YARDIMCISI ASLAN'DAN MÜDÜR YANMAZ'A ZİYARET
Vanlı talihliler arabalarına kavuştu
YEREL

VANLI TALİHLİLER ARABALARINA KAVUŞTU