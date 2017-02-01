01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:45
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli 9 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Deniz Albay K.T, Deniz Başçavuşlar M.İ.S, S.K. ve B.B'nin yanı sıra Deniz Üsteğmenler O.M.K. ile Ç.K, Deniz Teğmen E.E, Deniz Astsubay B.B. ve Deniz Uzman Çavuş S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA YANGIN: 1 ÖLÜ

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

Ulupınar ve Tosun'dan taziye mesajı
YEREL

ULUPINAR VE TOSUN'DAN TAZİYE MESAJI
Kozlu Belediye Başkanı Şahin, yaşamını yitirdi
YEREL

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, YAŞAMINI YİTİRDİ
Sömestrda 67 Burda AVM'de &quot;Neuroland&quot;ı keşfedecekler
YEREL

SÖMESTRDA 67 BURDA AVM'DE "NEUROLAND"I KEŞFEDECEKLER
Zonguldak'ta son Kore Gazisi hayatını kaybetti
YEREL

ZONGULDAK'TA SON KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Karaduman, &quot;Kapı kapı dolaşarak sistemin kazanımlarını anlatacağız&quot;
YEREL

KARADUMAN, "KAPI KAPI DOLAŞARAK SİSTEMİN KAZANIMLARINI ANLATACAĞIZ"
Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
YEREL

ZONGULDAK'TA HIRSIZLIK İDDİASI

Akdemir, çalışmaları inceledi
YEREL

AKDEMİR, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı
YEREL

2016'DA ZONGULDAK'IN NÜFUSU ARTTI
Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLİYOR
Zonguldak'ta madenlerde iş güvenliği denetimleri
YEREL

ZONGULDAK'TA MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ