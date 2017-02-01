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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzonsporlu Furkan'ın talihsiz sakatlığı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:47


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un genç kalecisi Furkan Taş'ın, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yolda yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi.

Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı ile okul takımının da o dönemde kaptanlığını yapan genç kalecinin, buzlanma nedeniyle yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.

Kulüp asbaşkanı Dr. Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Ofspor'a kiralık verdikleri ancak daha sonra geri aldıkları 19 yaşındaki kalecinin MR'ının çekildiğini belirterek, "Sol dizinde patella kemiğinde kırık tespit edildi. Altı hafta dinlenmesi gerekiyor." dedi.

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