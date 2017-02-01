Türk Eczacıları Birliği 61 yaşında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti, TEB'in kuruluşunun 61. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TEB Merkez Heyeti'nden, kuruluşunun 61. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Yarım yüzyıldan fazladır ilmek ilmek ördüğümüz bu güçlü ailenin üyeleri olarak, köklü ve bir o kadar güçlü bir meslek örgütü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birliğin, 61 yıldır tüm eczacıların ortak platformu olduğu vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Emek, mücadele ve dayanışmayla geçen süreçte; tüm eczacıların ortak ihtiyaç ve taleplerini karşılayan, mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran, eczacılık mesleğinin gelişimini sağlayan ve bunun için var gücü ile çalışan ve çalışmaya da devam edecek olan birliğimiz; ayrıca halk sağlığını önceleyen bir meslek örgütü olarak, 61 yıllık süreçte tüm eczacıların ortak platformu olmayı başarmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak yıllardır; herkesin ilaç ve sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanması gerektiğini, ilaçta reklamın halk sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ve bu nedenle ilacın eczaneler dışında kontrolsüz satılmaması gerektiğini savunduk."

Açıklamada, hasta sağlığı ve güvenliği açısından toplumda akılcı ilaç kullanımı konusunda bilincin daha da artırılması gerektiğinin ve profesyonel bir sağlık meslek mensubu olan eczacının, "halka en yakın sağlık danışmanı" olduğu bilincinin toplumda daha net bir şekilde oturmasının gerektiği belirtilerek, kamuyu, vatandaş ve eczacıyı koruyan politikalar geliştirildiği vurgulandı.

Birliğe bağlı 54 eczacı odası, 25 bin 500 eczane ve 32 bin eczacıyla mesleğin genel menfaatlerine uygun, güçlü ve örgütlü bir biçimde gelişmesini sağlamak ve eczanelerin toplum sağlığına katkıda bulunmak için hizmet etmeyi sürdürecekleri, mesleğe ve birliğe hizmet veren meslektaşların anıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"61 yıl boyunca meslek örgütümüze ve mesleğimize hizmet veren tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile anıyoruz. Onların çaba ve emekleri bugünü aydınlatıyor, geleceğimize ışık tutuyor. Bu inanç ve kararlılıkla güzel yarınlara umut, sevgi ve dayanışma ile yürüyeceğimize inanıyoruz. Unutmayalım ki gücümüzü hep birlikte ortaklaştırdığımız sürece var olacağız."