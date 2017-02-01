Bursa'da huzurevindeki kavga davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, huzurevinde kavga ettiği yaşlı adamın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Davut Erber (65) ve tanıklar ile sanık avukatı katıldı.

Erber, önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladı.

Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 4 yıldır kaldığını belirten Erber, olay günü sabah kafeterya bölümünde Remzi Candan'ın (65) çay sırasında beklememesi gereken yerde durduğunu, bundan dolayı kadınların geçemediğini söyledi.

Candan'ın kenara çekilmesini istediğini anlatan Erber, "Ona, 'Sen efendi adamsın, az çekil, sabret çayın gelir.' dedim. 'Sana ne' deyince dayanamadım, yakasından tutup salladım. O anda bizi ayırdılar. Duvara vurmadım. Bir iki dakika sonra masaya oturduktan sonra yıkıldı." diye konuştu.

Bu arada, Adli Tıp Kurumunun raporunda Candan'ın olay esnasında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Erber'e "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde, geçen mart ayında, akciğer kanseri, kalp ve diyabet hastalıkları bulunan Remzi Candan ile Davut Erber arasında kavga çıkmıştı. Erber'in iteklediği iddia edilen Candan, bir süre sonra fenalaşmış ve hayatını kaybetmişti. Olay sonrası huzurevinden kaçtığı öne sürülen ve Bahar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanan Erber tutuklanmıştı. Hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Erber, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



