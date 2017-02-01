Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Numan Gülşen yönetimindeki 43 DT 543 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 6. kilometresinde, hasarlı kaza nedeniyle yol kenarında park eden 64 BJ 204 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, sürücü Gülşen ile otomobildeki Çağrı ve Fatma İpek ile Veysel Dinç yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysel Dinç ve Fatma İpek'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.