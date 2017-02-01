Kahramanmaraş'tan Suriye'ye yardım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğinde "15 Temmuz Şehitleri Hatırasına" sloganıyla 5 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nden (KAFUM) sağlanan çeşitli gıda maddeleri, un, battaniye, çocuk bezi, ayakkabı ve çeşitli giyim eşyalarından oluşan 5 tırlık yardım konvoyu İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesiyle yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya burada yaptığı konuşmada, bugün gönderdikleri 5 tır ile birlikte bir yıl içerisinde Suriye'ye gönderdikleri toplam yardım tırı sayısının 148'e ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş halkına ve bu yardımlara katkıda bulunan herkese teşekkür eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Suriye'deki mevcut durum devam ettikçe, biz Kahramanmaraş olarak oradaki insanımıza her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş halkından bundan sonraki yardımlarını esirgememelerini diliyoruz. Çünkü orada hakikaten ciddi bir insanlık dramı var. Buna yardımcı olmak da bizim boynumuzun borcu. Hem coğrafya anlamında hem İslami anlamda hem de insanlık anlamında. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecek."



