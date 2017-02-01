Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

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VAN (AA) - Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda B.G, S.B, H.Ç, H.K, İ.B, M.İ, K.K, K.K, Y.Ö, R.Y, E.Ç, K.B, B.T, A.Ç, S.D, İ.İ. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada 3 tabanca, 255 tabanca fişeği, 20 şarjör, 7 av tüfeği ve buna ait 161 fişek, 4 kütüklük, av tüfeği kılıfı, 5 tabanca parçası, kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 5 fişek, 2 plaka, 30 bin lira, 2 mermi kovanı, mermi çekirdeği, 2 plastik cop ve 12 örgütsel içerikli fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, olayla ilgili 7 zanlının arandığı öğrenildi.