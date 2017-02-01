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Adalet Bakanı Bozdağ:

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:18

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir yandan halk partisi, halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Mahkemeye esasında CHP'nin hiç gitmemesi lazım. Halkın karar vereceği, hakemliğiyle, yargılamasıyla sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır, güvenmemektir." dedi.

Bozdağ, Tvnet'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, referandumun Türk milletinin kararıyla sonuçlanacağını belirtti.

Anayasa değişikliğini millete soracaklarını, referandumda "evet" denildiğinde Türkiye'de yeni bir sisteme geçileceğini anlatan Bozdağ, CHP ve HDP'nin anayasa değişikliğine karşı duruş ortaya koyarak birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.

- "Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır"

Değişikliğin Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek halkın önüne gitmesinin engellenmek istediğine dikkati çeken Bozdağ, CHP'nin halktan korktuğunu ve bu nedenle anayasa değişikliğinin halka gitmesini engellemek istediğini söyledi.

Bozdağ, "Bir yandan halk partisi olacaksınız, halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Mahkemeye esasında CHP'nin hiç gitmemesi lazım. Halkın karar vereceği, hakemliğiyle, yargılamasıyla sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır, güvenmemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, AK Parti'den, diğer partilerden daha akıllı olduğunu ifade eden Bozdağ, halkın olanı biteni her zaman doğru okuduğunu ve yalanla aldatılma imkanı olmadığını vurguladı.

Değişiklikte anayasaya aykırılık bulunmadığının altını çizen Bozdağ, CHP'nin milletin aklıyla alay ettiğini, "tek adamlık" eleştirilerinin cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik büyük bir iftira olduğunu söyledi. Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adamlığı ortadan kaldırdığını belirtti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin bir soru üzerine de Bozdağ, ABD ile yapılan görüşmeleri hatırlattı. Bozdağ, Gülen'in medya ve ziyaretçiler aracılığıyla örgütü yönetmeye, mesajını iletmeye devam ettiğine dikkati çekti.

ABD'de, Gülen'in hareket alanını kısıtlayıcı tedbirin alınmadığını vurgulayan Bozdağ, "Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak, ele alınacak. Türkiye'nin talebi tekrar tekrar kendilerine iletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, başka bakanlarımızın ziyaretlerinde birinci gündem maddeleri bu olacaktır, terör olacaktır. Benim de bizzat gündemim bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'de yeni Adalet Bakanının göreve başlamasının ardından ABD'ye gidilebileceğini ve yeni bakanın Türkiye'ye davet edilebileceğini bildiren Bozdağ, taleplerin olumlu karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.

FETÖ yargılamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Bozdağ, Erzurum'da darbe teşebbüsüyle ilgili karar verildiğini hatırlattı. Türkiye genelinde darbe teşebbüsü ve FETÖ üyeliği ile örgüt adına işlenen suçlara ilişkin bin 94 davanın açıldığını aktaran Bozdağ, iddianamelerin tamamlanmasının ardından dava sayılarının artacağına işaret etti.

- "Aynı kıstasları uygulayacağız"

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, ret kararının ardından iade taleplerinin yenilendiğini anımsattı.

Almanya'nın da 2007'den bu yana Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan, Türk milletine ihanet edenleri iade etmediğini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yunanistan'ın aldığı bu karar, yargı üzerinden alınmış olsa da bu hükümetin iradesini de yansıtan bir karar gibi duruyor. Başka yerlerde de öyle. Biz şunu söylüyoruz, bundan sonra Türkiye olarak biz de bize kim adli yardımlaşma konusunda olumlu yaklaşıyorsa biz de onlara olumlu yaklaşacağız. Kim bize karşı olumsuz yaklaşıyorsa biz de aynı tavrı yapacağız. Kim Türkiye'ye ihanet eden, Türkiye'de ağır suç işlemiş kişileri iade etmiyorsa biz de aynı ülkeye aynı kıstasları uygulayacağız."

- "FETÖ'nün generali olduğu çok açık"

CNN International televizyonunda konuşan bir kişinin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "CNN International Trump'tan fırçayı yiyince herhalde Amerika'ya dönük yayınlar yapmada sıkıntıya girdi. Yeniden Türkiye'ye dönük yayınlara başladı." dedi.

Problemin, kaosun, krizin olduğu yerlerde CNN International'ın canlı yayın yaptığını dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esas olan, Türk vatandaşı olan ve Türk ordusunda general düzeyine kadar yükselmiş olan kişilerin Türkiye devletine, Türk ordusuna, milletine ihanet etmeleridir. Maalesef onu yapıyorlar. Darbe yaparken büyük bir ihanet yaptılar şimdi de Türkiye'nin aleyhine utanmaz, alçak herifler orada, burada konuşuyorlar. Türkiye devletini ispiyonluyorlar, ihbar ediyorlar, kendilerine göre zayıf veya güçlü noktalarını oraya veriyorlar ve casusluk yapıyorlar. Türkiye'nin gizli bilgilerini oraya aktararak kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu, ahlaklı, karakterli, gerçek anlamda şerefli Türk ordusunun mensubu olanlara yakışmaz. Bunlar belli ki Türk ordusunun şerefli mensubu hiç olamamışlar. Bir saniyelik bir şerefleri bile olsa şu yaptıklarını yapmamaları lazım ama bir saniyelik bile şerefi taşımadıklarını gösteriyor. FETÖ'nün generali olduğu çok açık."

Türk ordusunun kabiliyetlerinin FETÖ mensuplarından ibaret olmadığını, Türk ordusunun gücü ve kudretinin yerinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Türk milletinin emrinde çalışan Türk ordusu yerli yerinde duruyor." diye konuştu.

- "Diplomatik dokunulmazlığı yok"

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir mahkemenin, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına ilişkin çağrıda bulunduğunun anımsatılması üzerine Bekir Bozdağ, "Diplomatik dokunulmazlığı yok. Bunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, diplomatik dokunulmazlığa temel teşkil eden yazılı metinlerin hepsi çok açık. Bu metinlere baktığınızda, değerlendirme yaptığınızda bu hakimin herhangi bir diplomatik dokunulmazlığının olmadığı çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'nün sadece devletin içine değil her yere sızmaya çalıştığını kaydetti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Bozdağ, Sancaklı'ya başsağlığı, eşine Allah'tan rahmet diledi.


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