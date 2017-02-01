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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'daki FETÖ/PDY soruşturması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:22

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi adliyeye gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ablası Nardane S'nin oğlu M.A.S'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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