Hakkari'deki uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli Van ve Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Hakkari ve Yüksekova ilçesi ile Van ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden biri denetimli serbestlik kapsamında 7'si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.