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Beyin uzayda değişime uğruyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:32

ANKARA (AA) - Bilim adamları, beynin uzay yolculuğu esnasında değişime uğradığını keşfetti.

Sonuçları "Nature Microgravity" dergisinde yayımlanan "Uzay uçuşunda beynin yapısal esnekliği" başlıklı çalışma, uzay yolculuğunda yer çekimsiz ortama uyum sağlamaya çalışan beyindeki gri maddenin ya arttığını ya da azaldığını ortaya koydu.

Beyindeki yapısal değişimin boyutunun uzayda kalma süresine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlendi.

Michigan Üniversitesi araştırmacıları, uzay mekiği mürettebatı olarak iki hafta uzayda kalan 12 astronot ile Uluslararası Uzak İstasyonu'nda altı ay geçiren 14 astronotun MR görüntülerini inceledi.

Baş araştırmacı Rachael Seidler, MR görüntülerinin astronotların hepsinin beyninde yapısal değişiklik meydana geldiğini gösterdiğine işaret etti.

Beynin farklı bölgelerindeki gri maddenin uzay yolculuğu sırasında arttığına ya da azaldığına dikkati çeken Seidler, "Bu, uzayda omurilik sıvısının yer değiştirmesiyle ilgili olabilir. Vücuttaki sıvıyı aşağıya çekecek yer çekiminin bulunmaması, uzayda yüzün şişmesine neden oluyor. Bu da beynin pozisyonun yer değiştirmesine ya da sıkışmasına yol açıyor." dedi.

Seidler, uzay uçuşu sırasında astronotların beyninde meydana gelen yapısal değişikliğin incelenmesiyle ulaşılan bulguların, beyin fonksiyonlarını etkileyen diğer sağlık koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen çalışma, yer çekimsiz ortamda sinir sisteminin çevresel değişikliklere karşı nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisinin daha fazla olduğunu da ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bacak hareketini kontrol eden beyin bölgesindeki gri madde miktarının artmasının beynin yer çekimsiz ortamda nasıl hareket edeceğini öğrenmesiyle ilgili değişime uğradığını gösterdiğini belirtti.







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