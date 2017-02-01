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Yurtta asayiş

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:33

KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan 40 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

- Kayseri'de dolandırıcılık iddiaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dolandırıldığını iddia eden iki kişi polise başvurdu.

A.B'yi (56) cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyen kişi, hesabına para yatırılmasını istedi.

Bankaya giderek bu kişinin verdiği "Veli Şekir" ismine 50 bin lira havale yapan A.B, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Öte yandan, B.O. (56), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından kendisine mesaj gönderen ve "hediye çeki kazandığını" söyleyen kişiye kredi kartı bilgilerine verdi.

Hesabından 3 bin 695 lira çekilmesi üzerine durumdan şüphelenen B.O, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu.

Her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

- Adıyaman'da aranan 20 zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çok sayıda suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde, cinayet, gasp ve çok sayıda hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Adıyaman kent merkezinde 19 ve Kahta ilçesinde de bir kişi olmak üzere 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Bursa'da silahla yaralama

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşının zeytin bahçesinden hırsızlık yaptıklarını sanarak uyardığı 2 şüpheli tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Feran Sönmez (43), tarlasına giderken Çakırlı Mahallesi'nde arkadaşına ait zeytin bahçesinde şüpheliler A.B. (33) ve E.B'yi (32) fark etti. Durumu telefonla arkadaşına bildiren Sönmez, daha sonra şahısların yanına giderek uyarıda bulundu.

Ardından aracına binen Sönmez, seyir halindeyken bir kamyonetle yolu kesilerek durduruldu. Şüpheliler A.B. ve E.B, Sönmez'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve durumu polise bildiren Sönmez, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheliyi birer ruhsatsız tüfek ve tabancayla İznik'te bir arazide yakaladı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "PEK ÇOK SAPKIN YAPI GİBİ FETO'CULAR DA YOLLARINI KAYBETMİŞLERDİR. NE OLDUKLARINI, KİM OLDUKLARINI UNUTARAK, HER BİRİ SADECE SAHİPLERİNİN EMRETTİĞİNİ YAPAN BİRER MANKURTA DÖNMÜŞLERDİR. ÖYLE Kİ 15 TEMMUZ'DA BU ÖRGÜT MENSUPLARININ YAPTIKLARI İHANETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANCAK BİR ASIR ÖNCEKİ İŞGAL GÜNLERİYLE MUKAYESE EDEBİLİRİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(FETÖ) Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(FETÖ) BU ÖRGÜTÜN İÇİNDEKİ AKADEMİSYENLER, YARGI MENSUPLARI, POLİSLER, ASKERLER, ÖĞRETMENLER, İŞ ADAMLARI İYİ EĞİTİM ALMIŞ, FİYAKALI OKULLARDAN MEZUN OLMUŞ OLABİLİRLER AMA BU DURUM HAKİKATLER KARŞISINDAKİ KÖRLÜKLERİNİ, CEHALETLERİNİ, KALPLERİNİ VE ZİHİNLERİNİ BİR ŞARLATANA KİRALAMIŞ OLDUKLARI GERÇEĞİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR."
Kaynak, AA Editör Masası'na konuk oldu
YEREL

KAYNAK, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU