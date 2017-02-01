Yurtta asayiş

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan 40 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

- Kayseri'de dolandırıcılık iddiaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dolandırıldığını iddia eden iki kişi polise başvurdu.

A.B'yi (56) cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyen kişi, hesabına para yatırılmasını istedi.



Bankaya giderek bu kişinin verdiği "Veli Şekir" ismine 50 bin lira havale yapan A.B, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.



Öte yandan, B.O. (56), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından kendisine mesaj gönderen ve "hediye çeki kazandığını" söyleyen kişiye kredi kartı bilgilerine verdi.



Hesabından 3 bin 695 lira çekilmesi üzerine durumdan şüphelenen B.O, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu.



Her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

- Adıyaman'da aranan 20 zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çok sayıda suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde, cinayet, gasp ve çok sayıda hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Adıyaman kent merkezinde 19 ve Kahta ilçesinde de bir kişi olmak üzere 20 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Bursa'da silahla yaralama

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşının zeytin bahçesinden hırsızlık yaptıklarını sanarak uyardığı 2 şüpheli tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Feran Sönmez (43), tarlasına giderken Çakırlı Mahallesi'nde arkadaşına ait zeytin bahçesinde şüpheliler A.B. (33) ve E.B'yi (32) fark etti. Durumu telefonla arkadaşına bildiren Sönmez, daha sonra şahısların yanına giderek uyarıda bulundu.

Ardından aracına binen Sönmez, seyir halindeyken bir kamyonetle yolu kesilerek durduruldu. Şüpheliler A.B. ve E.B, Sönmez'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve durumu polise bildiren Sönmez, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheliyi birer ruhsatsız tüfek ve tabancayla İznik'te bir arazide yakaladı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.