Karadeniz'de kış

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TRABZON (AA) - Karadeniz'de önceki günlerde etkili olan kar yağışının ardından Trabzon ve Ordu'da 480 mahalle yolu, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de ise 757 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, ilçe belediyelerinin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 700 kişilik ekip, 250 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, yoğun yağışın ardından kapanan 275 mahalle yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

- Ordu

Ordu'da ise kar yağışı nedeniyle halen kapalı bulunan 205 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 150 iş makinesi ve 200 personelle yollarda olduklarını belirtti.

Ekiplerin kapanan mahalle yollarının büyük bölümünü açtığına işaret eden Yılmaz, "Kapalı bulunan 205 mahalle yolunun açılması için ise ekiplerimiz seferber oldu. Şu ana kadar 6 hastaya müdahale ederken, ekiplerimizin mahallelerin yanı sıra caddelerdeki karla mücadele çalışmaları hummalı şekilde sürüyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, açıklamasında belediye olarak yolların tuzlanması noktasında çok yoğun çaba sarf ettiklerini sürücüleri buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını da istedi.

- Rize

Rize'de de kar yağışı dolayısıyla merkezde 52, Ardeşen'de 41, Çamlıhemşin'de, 24, Çayeli'nde 54, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 11, Güneysu'da 22, Hemşin'de 4, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 48 olmak üzere 325 köyle halen ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın etkisini azalttığı kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Karadeniz Sahil Yolu'nda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışından dolayı Giresun merkezde 15, Bulancak'ta 18, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 13, Dereli'de 29, Doğankent'te 8, Espiye'de 27, Eynesil'de 7, Görele'de 51, Güce'de 15, Keşap'ta 38, Piraziz'de 2, Tirebolu'da 42 ve Yağlıdere'de de 19 olmak üzere toplam 285 köy yolunun kapalı durumda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, kar sebebiyle önceki günlerde kapanan Artvin'de 84, Gümüşhane'de 63 köy yolunun ulaşıma açılması çalışmaları da devam ediyor.



