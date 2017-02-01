Bakan Tüfenkci, taziyeleri kabul etti

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti.
Malatya Şeker Fabrikası Misafirhanesi'nde kurulan taziye yerine gelen vatandaşlar, Bakan Tüfenkci'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Hemşehrileriyle yakından ilgilenen Tüfenkci, gelenlerle tek tek tokalaşarak taziye dileklerini kabul etti.
Bakan Tüfenkci'nin vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci için yarın mevlit okutulacağı belirtildi.
Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle Malatya Devlet Hastanesinde tedavi gören Bakan Tüfenkci'nin annesi Ayşe Tüfenkci, önceki gün akşam saatlerinde vefat etmişti.