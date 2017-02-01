01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın yargılanması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:41

ŞANLIURFA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında ifade verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Figen Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 8 avukatı da salonda hazır bulundu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da izlediği duruşmada, Yüksekdağ, savunmasında söylediği sözlerin arkasında olduğunu, meclis çatısı altında ve grup toplantılarında da benzer söylemleri olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları da isnat olunan suçları kabul etmediklerini bildirerek, sanığın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir programda, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye Belediyesinden örnek davranış
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Beyaza bürünen Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürdü
YEREL

BEYAZA BÜRÜNEN ŞANLIURFA'DA HALİLİYE BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ
Birecik Barajının isim değişikliğine bölge halkından sert tepki
YEREL

BİRECİK BARAJININ İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE BÖLGE HALKINDAN SERT TEPKİ
Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başlık baş hekim Erkan'da kar mesaisi
YEREL

BAŞLIK BAŞ HEKİM ERKAN'DA KAR MESAİSİ
HDP Milletvekili Ayhan hakkında &quot;yakalama&quot; kararı çıkarıldı
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ AYHAN HAKKINDA "YAKALAMA" KARARI ÇIKARILDI
HDP Milletvekili Öcalan hakkında &quot;yakalama&quot; kararı çıkarıldı
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ ÖCALAN HAKKINDA "YAKALAMA" KARARI ÇIKARILDI

Ekinci yetim aileleri unutmadı
YEREL

EKİNCİ YETİM AİLELERİ UNUTMADI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Şanlıurfa'da sahipsiz eşekleri donmaktan belediye kurtardı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAHİPSİZ EŞEKLERİ DONMAKTAN BELEDİYE KURTARDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalardan sonra itfaiyenin çabası takdir topladı
YEREL

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZALARDAN SONRA İTFAİYENİN ÇABASI TAKDİR TOPLADI
İmam Hatip Okulları Koordinasyon toplantısı
YEREL

İMAM HATİP OKULLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Şanlıurfa'da kış
YEREL

ŞANLIURFA'DA KIŞ
Siverek'te karla mücadele çalışmaları
YEREL

SİVEREK'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Kaymakam Yosunkaya, basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA, BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da kar kazalara neden oldu: 13 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAR KAZALARA NEDEN OLDU: 13 YARALI
Pepee hayranları Piazza'da buluşuyor
YEREL

PEPEE HAYRANLARI PİAZZA'DA BULUŞUYOR
Suriyeli akademisyenler, Türkiye'de ders verecek
YEREL

SURİYELİ AKADEMİSYENLER, TÜRKİYE'DE DERS VERECEK
Viranşehirspor U 15 takımı Kaymakamı Ömer Çimşit'i ziyaret etti
YEREL

VİRANŞEHİRSPOR U 15 TAKIMI KAYMAKAMI ÖMER ÇİMŞİT'İ ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA: