Badminton: Veteranlar Türkiye Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - Prof. Dr. Ahmet Faik İmamoğlu Türkiye Veteranlar Badminton Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonunca Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen şampiyonada, 5 kategoride, 25 ilden 148 sporcu mücadele edecek.

Federasyon başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badmintonun "zarif ve estetik bir spor dalı" olduğunu dile getirdi.

Badmintonun, ileri yaş insanların emekli olduktan sonra hobi olarak yapabildikleri bir spor olduğuna işaret eden Özmekik, "Bu anlamda arkadaşlık ortamları sayesinde zevkli ve eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Badmintonu 7'den 77'ye tüm halkımıza tavsiye ediyorum. Dede ile torunun, babayla oğlunun, anne ile kızının bir arada oynayabildiği bir spor dalı." dedi.

Özmekik, yapılacak müsabakalar neticesinde dereceye girecek sporcuların, önümüzdeki aylarda yapılacak Balkan Badminton Şampiyonasında mücadele edecek milli takım kadrosunu oluşturacağını kaydetti.

Şampiyona 3 gün sürecek.



