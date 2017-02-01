01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Badminton: Veteranlar Türkiye Şampiyonası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:42
Badminton: Veteranlar Türkiye Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Prof. Dr. Ahmet Faik İmamoğlu Türkiye Veteranlar Badminton Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonunca Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen şampiyonada, 5 kategoride, 25 ilden 148 sporcu mücadele edecek.

Federasyon başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badmintonun "zarif ve estetik bir spor dalı" olduğunu dile getirdi.

Badmintonun, ileri yaş insanların emekli olduktan sonra hobi olarak yapabildikleri bir spor olduğuna işaret eden Özmekik, "Bu anlamda arkadaşlık ortamları sayesinde zevkli ve eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Badmintonu 7'den 77'ye tüm halkımıza tavsiye ediyorum. Dede ile torunun, babayla oğlunun, anne ile kızının bir arada oynayabildiği bir spor dalı." dedi.

Özmekik, yapılacak müsabakalar neticesinde dereceye girecek sporcuların, önümüzdeki aylarda yapılacak Balkan Badminton Şampiyonasında mücadele edecek milli takım kadrosunu oluşturacağını kaydetti.

Şampiyona 3 gün sürecek.


İLGİLİ HABERLER

Antalyalı turizmciden Rus Konsolosa ziyaret
YEREL

ANTALYALI TURİZMCİDEN RUS KONSOLOSA ZİYARET
Döşemealtı Belediyesi'nden ilçeye 'Gençlik Merkezi'
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDEN İLÇEYE 'GENÇLİK MERKEZİ'
ANTMUTDER Başkanı Karataş'tan ev alacaklara hatırlatma
YEREL

ANTMUTDER BAŞKANI KARATAŞ'TAN EV ALACAKLARA HATIRLATMA
Muratpaşa'dan 6 Martta 'Bisiklet Günü' etkinliği
YEREL

MURATPAŞA'DAN 6 MARTTA 'BİSİKLET GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
Antalya'da iş adamının oğlunun öldürülmesi
YEREL

ANTALYA'DA İŞ ADAMININ OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİ
ALTAV, İsviçrelilere Türk sıcaklığını tanıttı
YEREL

ALTAV, İSVİÇRELİLERE TÜRK SICAKLIĞINI TANITTI
Konyaaltı, binde 59 ile Antalya'nın nüfusu en çok artan ilçesi oldu
YEREL

KONYAALTI, BİNDE 59 İLE ANTALYA'NIN NÜFUSU EN ÇOK ARTAN İLÇESİ OLDU
Büyükşehir Demre'nin cadde ve meydanını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR DEMRE'NİN CADDE VE MEYDANINI YENİLİYOR
Kepez Belediyesinden 15 Temmuz konulu resim yarışması
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİNDEN 15 TEMMUZ KONULU RESİM YARIŞMASI
TSYD Antalya Şubesinden emniyet müdürüne ziyaret
YEREL

TSYD ANTALYA ŞUBESİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
DÖGEM'de kayıtlar devam ediyor
YEREL

DÖGEM'DE KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Finike'de 18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
YEREL

FİNİKE'DE 18 BİN DEKARLIK TARIM ALANI SULANACAK
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak dolandırıcılık iddiası
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK İDDİASI
Antalya'da 15 ayrı hırsızlığın zanlısı tutuklandı
YEREL

ANTALYA'DA 15 AYRI HIRSIZLIĞIN ZANLISI TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
YEREL

CUMHURBAŞKANINA HAKARETE TUTUKLAMA

Aytemiz Alanyaspor'da transfer
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER
Antalya'da kaçırıldığı iddia edilen kişinin cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
GÜNCELLEME - İş adamının oğlunun kaçırıldığı iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - İŞ ADAMININ OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI İDDİASI
Antalya'da morgda özçekim iddiası
YEREL

ANTALYA'DA MORGDA ÖZÇEKİM İDDİASI