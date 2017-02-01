Adana'da kar şenliği

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesinin, Kızıldağ Yaylası'nda düzenlediği kar şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği yaylada, festivale gelenlere sucuk-ekmek ikramı yapıldı. Festivalde, konser verildi, ödüllü yarışmalar ve çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kalabalıktan şunu anladım ki Büyükşehir Belediyesi olarak hafta sonları buraya birkaç otobüs göndermemiz gerekiyor. 'Adana' denildiği zaman önce Çukurova'nın bereketli toprakları akla geliyor ama Adana'nın bir büyük parçası da Toroslardır. Hemşehrilerimizin kara olan özlemini gidermek amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu sene kar görmeye gelemeyen öğrencilerimize yönelik okullara kar gönderme projemiz oldu. Karaisalı'dan 20 dakikalık mesafede olan Kızıldağ Yaylası yolları 7 gün 24 saat açıktır. Bu kadar kısa mesafede yaylaya ulaşmanın asıl sebebi ise yaylamıza yaptığımız yeni yoldur. Bu yol sayesinde Karaisalı'nın turistik değerleri her geçen gün artmaktadır. Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz her yıl devam edecektir."

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ise Kızıldağ Yaylası'nın son yıllarda ilçe turizmine önemli katkılar sağlamaya başladığını söyledi.

Aslan, "Özellikle otoban kalitesindeki yolun yapılmasının ardından yaylamızın potansiyeli arttı. Gerçekleştirdiğimiz bu festival ile yaylamıza kar görmeye gelen vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesine vesile olduğumuz için mutluyuz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, aralıklarla devam edecektir." ifadelerini kullandı.



