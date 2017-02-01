TÜBA 2016 Ödülleri Töreni

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ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Anayasa referandumuyla birlikte Türkiye'nin yeni ve güçlü bir atılım dönemine daha gireceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP), Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ile Uluslararası Akademi Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl aralık ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri Töreni'nin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bunun devletin bilime ve bilim insanlarına verdiği önem ve değeri göstermesi açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Toplumların güçlenmesinin, bilim, teknoloji ve düşüncenin gelişmesiyle eşzamanlı seyir izlediğine işaret eden Özlü, "Bizim tarihimiz de bunun açık bir ispatıdır. Ne zaman ki bilime ve düşünceye önem verdik, üç kıtaya barış ve adalet götüren bir devlet inşa ettik. Ne zaman ki bu vasıflarımızdan vazgeçtik, gerilemeye başladık. Ülke olarak, son 14 yılda, hayatın her alanında çok büyük ve çok değerli gelişmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

- "TÜBA, NOBEL kadar prestijli ödüller oluşturmalı"

Özlü, Anayasa referandumuyla birlikte, Türkiye'nin yeni ve güçlü bir atılım dönemine daha gireceğine inandığını dile getirdi. Bakanlık olarak gelişmiş ülke standartlarını yakalamak için yoğun gayret sarfettiklerini anlatan Özlü, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırma ve Üretim Reform Paketi çalışmalarını da son aşamaya getirdiklerini kaydetti. Yüksek teknolojili ürünleri yerli imkanlarla tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden ve gelirini daha hızlı artıran bir Türkiye inşa edeceklerinin altının çizen Özlü, "Bilim ve teknolojide yakalayacağımız başarılarla, ekonomik ve sosyal hayatta, şehirleşmede, eğitimde, enerjide, çok daha doğru kararlar alan ve bunları çok daha iyi uygulayan bir ülke olmak en büyük hedefimizdir. Bilim toplumuna dönüşmek için bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Çocuklara ve gençlere ilim sevgisi ve bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekttiğini vurgulayan Özlü, birçok insanın ve özellikle de gençlerin dikkatlerinin, bu tören vesilesiyle bilime yöneleceğini belirtti. Ödüle layık görülen bilim insanlarını kutlayan Özlü, TÜBA'dan gelecek dönemde NOBEL ödülleri kadar prestijli küresel ödüller oluşturmasını istedi.

- "TÜBA ödül programları liyakate dayalı"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Türkiye'de son yıllarda eğitim ve bilim alanında özellikle nicel açıdan büyük atılımlar gerçekleştirildiğine işaret ederek, milli gelirden eğitim, bilim ve Ar-Ge'ye ayrılan pay, okul, derslik, üniversite, Ar-Ge merkezi, teknokent, yayın ve patent başvuru sayılarında ciddi artışlar kaydedildiğini bildirdi.

Acar, TÜBA'nın ödül programlarını liyakate dayalı olarak titizlikle yürüttüğüne değinerek, "2016 yılında 6 eser TEÇEP, 17 üniversiteden 31 üstün başarılı genç bilim insanımız GEBİP, 3 seçkin bilim insanı Washington Üniversitesinden Prof. Dr. Mary-Claire King, Kalifornia Berkeley Üniversitesinden Prof. Dr. Omar M. Yaghi ve İstanbul Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Şerif Mardin de uluslararası akademi ödülümüzü kazanmışlardır. Böylece TEÇEP ödülü kazanan eser sayısı 186'ya, GEBİP ödüllerinin sayısı 404'e, Akademi Ödüllerini kazananların sayısı 6'ya yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Türk milletinin demokrasi, varlık, birlik, bağımsızlık ve bekasına karşı, devlet ve toplum içinde hatta yurt dışında örgütlenmiş hain FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin, kirli vekalet savaşlarının en kanlı ve hain örneklerinden biri olduğunu kaydeden Acar, "TÜBA olarak hangi nitelik ve görünüm içinde olursa olsun, terörün hiçbir biçimde meşru ve mazur görülemeyeceğini, terörle hukuk içinde en etkin şekilde mücadele etmenin bir vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu, bu konuda bilim insanına ve kuruluşlarına düşen sorumluluğun ve görevin ayrıca büyük olduğunu, tutumumuzun bu şekilde devam edeceğini bilgilerinize arz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası akademi ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilirken, diğer ödüller ise konuklarca takdim edildi.