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Başbakan Yıldırım: "Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha ...
01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:58
Başbakan Yıldırım: "Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."