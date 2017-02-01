Ocak ayı ihracat rakamları

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla gerçekleştirdiği toplam 493 milyon 909 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan 5. il konumunu koruduğunu belirtti.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'ten geçen yıl ocak ayında 426 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapıldığını hatırlattı.

Geçen yıl, özellikle önemli pazarlarda ve komşu ülkelerde yaşanan sorunlar, ihracat birim fiyatındaki düşüş gibi başlıca nedenler yüzünden gerileyen ihracatın 2017 yılına iyi başladığını aktaran Konukoğlu, "Gaziantep, 2017 ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla toplam 493 milyon 909 bin dolarlık ihracat yaptı ve en fazla ihracat yapan 5. il konumunu korudu." ifadesini kullandı.

İhracattaki olumlu trendin ileriki aylarda da sürmesini temenni eden Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de sağlanacak kalıcı bir çözümle Ortadoğu'nun yeniden istikrara kavuşmasının yanı sıra AB ile gümrük birliğinin güncellenmesi, Irak, İran ve Rusya gibi ülkeler, Türkiye'nin ihracatı için büyük potansiyel taşıyor. Ekonomiyi büyütebilmek için daha fazla üretip, satmaya ihtiyacımız var. Hiçbir ihracat pazarımızı kaybetme lüksümüz yok. O nedenle, ekonomiye ve pazarlarımızın genişletilmesine öncelik vermeliyiz. Küresel ekonomide korumacı ticaret politikalarının daha fazla öne çıkması, dış ticarette rekabet koşullarını zorlaştıracak. Dönemin ekonomik konjonktürüne göre hedef ve öncelikli pazarların yeniden belirlenmesi, ihracat politikalarının yeniden şekillenmesi açısından önemli."

- "Ülkemizin gücüne güç katmak istiyoruz"

Yeni yıla bazı sıkıntılarla girildiğini, buna rağmen morallerini yüksek tuttuklarını belirten Konukoğlu, Türkiye ekonomisinin potansiyeline inandıklarını vurguladı.

Hükümetin, ihracatın artırılmasına yönelik aldığı bir dizi önlemler ve finansal desteklerin de ihracatı hızlandırmasını beklediklerini aktaran Konukoğlu, "Gaziantep olarak, lokomotif şehirlerden birisi olmanın önemli sorumluluklarını da yükleniyoruz. Her durumda üretim çarkımızı döndürmek, ihracatımızı artırmaya çalışarak ülkemizin gücüne güç katmak istiyoruz. Bu doğrultuda hem mevcut pazarlarımızı koruyarak hem de yeni bakir pazarlara odaklanarak dünya ticaret pastasından daha fazla pay almak ve ihracatımıza ivme katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



