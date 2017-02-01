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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Bina arasındaki boşluğa düşen köpek kurtarıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:07

RİZE (AA) - Rize'de 5 metre yükseklikten iki bina arasındaki boşluğa düşen köpek kar yağışı altında yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde iki bina arasındaki boşluktan köpek sesi duyan vatandaşlar, Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve oldukça dar olan boşluktaki köpeği kurtarmak için kar yağışı altında çalışma başlattı.

Ekipte bulunan bir görevli merdivenle yanına indiği köpeğin boynuna tasma taktı. Merdiven yardımıyla köpeği yukarı çekmeye çalışan ekip, tasmanın hayvanın boynundan çıkması üzerine ilk denemede başarısız oldu.

Bunun üzerine yeniden aşağı inerek köpeğin boynuna tasmayı takan görevli, diğerlerinin de yardımıyla köpeği bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Veteriner müdürlüğüne götürülen köpek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.


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