Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 286,44 lira, en düşük 213,70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,23 azalarak 89 milyon 535 bin 956 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 286,44 lira, en düşük 04.00'te 213,70 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 238,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 239,96 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 295,32 lira, en düşük 209,10 liradan işlem gördü.