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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da damızlık düve üretim merkezi kurulacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:10
Adana'da damızlık düve üretim merkezi kurulacak

ADANA (AA) - Milli Tarım Projesi kapsamında Adana'da 500 başlık damızlık düve üretim merkezi kurulacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan başvuru sonucu yüzde 50'si hibe olarak verilecek 1 milyon 750 bin lira hayvan bedelli projeden faydalanmaya hak kazanan Alibabanın Çiftliği Süt Üretimi, Canlı Hayvan, Tarım, Gıda Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acembekiroğlu ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin arasında protokol imzalandı.

Tekin, makamında düzenlenen imza töreninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Milli Tarım Projesi'nin öncelikli amacının, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Ülke hayvancılığının en büyük ihtiyacı olan gebe düve teminine, Bakanlığın çok önem verdiğini anlatan Tekin, "500 başlık damızlık düve üretimine en kısa sürede başlanacak. Projeden bölgemizde ilk defa kentimizin faydalanması bizim için ayrı bir gurur. İnşallah hep beraber bu projeyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu bölgede damızlık ürün merkezi olarak da yapacağımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olmaya gayret göstereceğiz.” diye konuştu.

İş adamı Acembekiroğlu da 6 yıl önce faaliyete geçirdikleri çiftlikte günde 13 ton süt elde ettiklerini, aynı zamanda damızlık düve yetiştirdiklerini dile getirerek, ülke hayvancılığına katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.


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