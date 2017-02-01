İncirlik'te kameraya yansıyan cuntacılar darbenin başarısı için çalışmış

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nü darbe girişimiyle ilgili davada, 10. Tanker Üs Komutanlığının giriş nizamiyesinde önlem alan polis ekipleriyle tartışmaları güvenlik kameralarına yansıyan dönemin subayları eski Binbaşı Osman Tunahan Berk ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın da arasında yer aldığı 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi 36 sayfalık gerekçeli kararda, TSK'dan ihraç edilen dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın 20 Ocak'taki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca gerekçeli kararda, sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildiği de hatırlatıldı.

Kararda, Eski Binbaşı Osman Tunahan Berk ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın da arasında yer aldığı 5 sanığın, sıralı amirlerin talimatları yerine darbenin başarılı olması yönünde örgütsel amaca uygun tavır sergiledikleri belirtildi.

FETÖ/PDY'nin haberleşmede kullandığı Bylock isimli programın sadece örgüt mensuplarınca kullanılabilir şekilde tasarlandığı, örgütün yabancı istihbarat servisleriyle ajanlık faaliyeti çerçevesinde ilişki kurduğu kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda, Milli İstihbarat Teşkilatının, FETÖ/PDY'nin ajanlık faaliyetleri ve "ByLock" programı ile ilgili tespitlerinin bulunduğu, delillerin hukuki olduğu kaydedildi.

- Darbecilerin üsten çıkmak istemesi kamerada

TSK'dan ihraç edilen tutuklu eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile darbe girişimi davasında yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk ve eski Üsteğmen Hasan Şahna'nın polislerle yaşadığı gerginlik, güvenlik kameralarına yansımıştı.

Darbe girişimi gecesi polis ekiplerinin, İncirlik Üssü'nün önüne zırhlı aracı çekişi ve önlem alma anlarının görüntülendiği kayıtlarda, 16 Temmuz günü saat 03.00 civarında o gece nöbetçi olan Berk ve Şahna'nın, beyaz sivil bir araçla nizamiyeye geldikleri görülmüş, üsten ayrılmak isteyen iki subayın yaşadığı gerginlik de yer almıştı.

Polis aracıyla nizamiyeden çıkış yapamayan cuntacı iki subayın ellerinde uzun namlulu silahları polis aracının kapısını açarak ekiplere doğrultuşu, Berk'in polis aracını yumruklayarak yolun açılmasını istemesi kameralarca kaydedilmişti.

Görüntülere, polisin ısrarla yolu açmaması üzerine eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın kendi kullandığı aracıyla nizamiyeye gelmesi, darbeci iki subayın üsten dışarıya çıkabilmesi için polisle tartışması, polisi ikna edemeyince bir manga askeri nizamiyeye çağırması da yansımış, nizamiyedeki polislerin fotoğraflarını cep telefonuyla çekmeye çalışan Berk'in, askerlerin gelmesiyle dönemin Çevik Kuvvet Şube Müdürünü gözaltına almaya çalışması, müdürün ise subaya silah çekerek buna engel olması da kameralarca kayıt altına alınmıştı.

Kamera kayıtlarında, polisin kararlı tutumu karşısında eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ve beraberindekilerin üsse geri dönüşü ve cep telefonuyla yaptıkları görüşmelerde görülmüştü.

- Van'la ilgili soruşturma Ankara'da

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından dönemin Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İncirlik Üssü'ne giderek görüntülere yansıyan Van ve beraberindeki Berk ve Şahna'yı gözaltına almıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'dan ihraç edilen eski 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da arasında yer aldığı 18'i tutuklu 20 asker hakkında FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.