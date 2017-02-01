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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Görevlendirme yapılan belediyeden sürücülere salep

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:13

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi tarafından karla mücadele eden ekiplere ve araç sürücülerine salep ikram ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ilçede cami cemaatine salep ve çorba dağıtan Gercüş Belediyesi, karla mücadele eden ekiplere ve araç sürücülerine de salep ikram etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Gercüş Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, ilçe halkının taleplerini dikkate aldıklarını belirtti.

Geçen haftalarda cami cemaatine salep ve çorba dağıttıklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Cuma günleri cami cemaatlerimize sıcak salep ve çorba dağıtırken vatandaştan gelen talepler doğrultusunda soğuk kış gününde karla mücadele eden personelimiz ve yolda geçen araç sürücülerine de salep dağıtmaya başladık. Bu uygulamamız kış aylarında salep ve çorba olarak devam edecek."

Araç sürücüleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür etti.

Belediye çalışanlarından Hasan Bıçakçı da "Soğuk kış gününde başkanımızın bize sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ederim." dedi.

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