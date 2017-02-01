Güneydoğu ihracatında sevindiren artış

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yılın ilk ayında 159 ülkeye 618 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın ilk ayına güzel başladıklarını belirtti.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ihracattaki artışın iş dünyasını mutlu ettiğini aktaran Çıkmaz, bölgeden yapılan ihracattaki artışın gelecek aylar için de umut ışığı olduğunu vurguladı.

Çıkmaz, ocak ayındaki artışın yıl boyunca devam etmesi için çalışacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl zor şartlara rağmen ihracat yapan, bölgesine ve ülkesine değer katan ihracatçılarımız bu yıl daha çok çalışarak geçen yılın ihracatını geçmeye çalışacak. GAİB olarak 2017’yi atılım yılı ilan ettik. Bu sene yeni pazarlara ağırlık vererek ihracatımızı artırmak istiyoruz. Farklı kıtalara ürün satan ihracatçılarımız Türk ürünlerine karşı bakışı da değiştirdi. Elini taşın altına koyan, fedakarlıktan kaçınmayan iş dünyamızı tebrik ediyorum. Not indirimlerine rağmen yatırımlara devam edeceğiz. Bölge ihracatçımız üretime, yatırıma ve ihracata devam edecek. Kenetlenerek büyüyeceğiz ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bölge ihracatının atağa kalktığına dikkati çeken Çıkmaz, "Ocak ayında, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 16,8 artışla 618 milyon 53 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,6 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 12,4 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Ocak ayında 159 ülkeye ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Irak, Suriye, ABD, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Sudan ve Belçika'nın bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Çıkmaz, bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin de halı, iplik, kumaş, değirmencilik ve pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, diğer gıda müstahzarları ile demir çelik mamulleri olduğunu belirtti.

Gaziantep'in bölgenin lokomotif ili olduğuna dikkati çeken Çıkmaz, kentin ihracatında hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin önde gelen sektörler olduğunu aktardı.