Trabzonspor'da Suk hayal kırıklığı yaşattı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un sözleşmesini karşılıklı feshettiği Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk, bordo-mavili takımda görev yaptığı süre içinde beklentileri karşılayamadı.

Bordo-mavililerin en son Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kaldığı maçta forma giyen Güney Koreli oyuncu ile yollar, Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodellega'nın transfer edilmesinin ardından ayrıldı.

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden 750 bin avro bedelle satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan ve yıllık 1 milyon avro ücretle oynayan Suk, Spor Toto Süper Lig'de golle tanışamadan Karadeniz ekibine veda etti.

Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Güney Koreli oyuncu tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor ile oynanan ve bordo-mavililerin 6-0 kazandığı karşılaşmada kaydetti.





- Ligde 8 maçtır forma giyememişti





Hyun Jun Suk, ligde son 8 maçta forma giyemedi.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa maçında 27 dakika, Gaziantepspor maçında 23 dakika forma giyen Suk, daha sonra Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında doksanar dakika, Akhisar Belediyespor maçında da 71 dakika görev yaptı.

Bu dönemin ardından performansı nedeniyle gözden düşen Suk, Galatasaray maçında kadroda olmasına karşın süre alamadı. Çaykur Rizespor maçında son 4 dakika, Beşiktaş maçında da son 2 dakikada oyuna giren Güney Koreli oyuncu, Antalyaspor karşısında da 12 dakika oynadıktan sonra formaya iyice uzak kaldı.

Suk, daha sonraki 8 lig karşılaşmasının 5'inde yedek kulübesinde otururken 2'sinde ise kadroda yer almadı.



