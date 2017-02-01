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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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DAP'ın "Havza Bazlı Master Planı"nda sona yaklaşıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:25

MALATYA (AA) - Doğu Anadolu Projesi'nin (DAP) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DAP İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'ı kapsayan DAP bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvan varlığının daha sağlıklı planlamasının yapılabilmesi için hazırlanan proje kapsamında, DAP İdaresi Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

DAP İdaresi Başkan ve yardımcılarıyla üniversitelerin ziraat ve veterinerlik fakültelerinden öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda, tarım sektöründe yer alan kesimin gelir düzeyini artırmayı hedefleyen ve DAP İdaresi sorumluluğunda olan 14 ili kapsayan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı ele alındı.

Büyük ve küçükbaş hayvancılığa elverişli alanların tespit ve analizlerinin yapıldığı planla, söz konusu alanların havza bazında gelişim stratejileri belirleniyor.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık konusunda böyle bir çalışma yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Geçen yıl başlatılan projenin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Demir, şunları ifade etti:

"Bu proje, bölgede yatırım yapacak insanlarımıza gerekli bilgi desteğini sağlayacak ve müteşebbise bilgi altlığı oluşturacak çok önemli ve özel bir projedir. Hayvancılıkla öne çıkmış bölgenin mikro havza analizini içeren bu proje ayrıca bir bilgi bankası niteliğinde. Geçen yıl başlatılan proje en kısa sürede tamamlanmış olacak."

Planın hazırlanma aşamalarının anlatıldığı sunumun ardından Vezir Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Eraslan, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Gündoğan ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bakan, plan hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

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