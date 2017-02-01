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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:26

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,80 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören et ve et ürünleri ile hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana etiHTS24,8025,00
Sığır eti HTS22,0022,00
Kemiksiz etHTS30,9033,00
BuğdayHTS0,860,86

TGT : Tüccar Geç Satış TesciliHTS : Hazır Tüccar Satış Tescili HMS : Hazır Müstahsil Satış Tescili

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