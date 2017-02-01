01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da havayolu ulaşımı normale döndü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:27
Trabzon'da havayolu ulaşımı normale döndü

TRABZON (AA) - Trabzon'da kar nedeniyle yapılamayan uçak seferleri normale döndü.

Şehir merkezinde dün etkili olan kar dolayısıyla iptal edilen seferler, hava şartlarının normale dönmesi üzerine yeniden yapılmaya başlandı.

Havayolu şirketleri, Trabzon'dan çeşitli şehirlere karşılıklı uçuş gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, havaalanında kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Dün gece saatlerinde pistin iş makineleri ile temizlenmesinin ardından apron ve civarında da iş makineleri yardımıyla temizleme çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da karla mücadele
YEREL

TRABZON'DA KARLA MÜCADELE
Şehidin ailesine bağışladığı dairenin tapusunu teslim etti
YEREL

ŞEHİDİN AİLESİNE BAĞIŞLADIĞI DAİRENİN TAPUSUNU TESLİM ETTİ
Trabzonspor'da Suk hayal kırıklığı yaşattı
YEREL

TRABZONSPOR'DA SUK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Trabzon'da 4 aylık bebeğin organları bağışlandı
YEREL

TRABZON'DA 4 AYLIK BEBEĞİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Trabzonspor'da Suk'un sözleşmesi feshedildi
YEREL

TRABZONSPOR'DA SUK'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Trabzonsporlu Furkan'ın talihsiz sakatlığı
YEREL

TRABZONSPORLU FURKAN'IN TALİHSİZ SAKATLIĞI
Karadeniz kış
YEREL

KARADENİZ KIŞ

Trabzonspor, Kaddouri transferinden vazgeçti
YEREL

TRABZONSPOR, KADDOURİ TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ
Karadeniz'de kış
YEREL

KARADENİZ'DE KIŞ

Trabzon'daki FETÖ duruşması
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ DURUŞMASI

Trabzon'da kış
YEREL

TRABZON'DA KIŞ
Trabzon'da yoğun kar yağışı
YEREL

TRABZON'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Trabzon'da fabrika çatısı çöktü
YEREL

TRABZON'DA FABRİKA ÇATISI ÇÖKTÜ
Trabzon'da 4 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı
YEREL

TRABZON'DA 4 AYRI HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI
Başkan Sağıroğlu, &quot;Böyle bir afet görmedik&quot;
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU, "BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİK"
Trabzon'da hastanenin dış bölümündeki çatı çöktü
YEREL

TRABZON'DA HASTANENİN DIŞ BÖLÜMÜNDEKİ ÇATI ÇÖKTÜ
Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç
YEREL

TRABZONSPOR'DAN İKİ FARKLI BAŞLANGIÇ
KTÜ'de öğretime kar engeli
YEREL

KTÜ'DE ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Trabzon'da havayolu ulaşımına kar engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVAYOLU ULAŞIMINA KAR ENGELİ