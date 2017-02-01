01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mübadiller vizede kolaylık istiyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:28
Mübadiller vizede kolaylık istiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesiyle 94 yıl önce Türkiye'ye göçen Türk mübadiller, Yunanistan'daki "memleket" dedikleri ata topraklarını ziyaret edebilmek için vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığına neden oluyor.

Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi'nin imzalandığını hatırlattı.

Mübadele sözleşmesi ile yaklaşık 2 milyon insanın doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığını aktaran İşler, "Mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, kazandıkları iş yerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mekanlarını geride bıraktılar" diye konuştu.

Mübadillerin anlaşma bittikten sonra tekrar ülkelerine dönemediklerini ancak 90'lı yıllardan itibaren karşılıklı gidiş gelişlerin başladığını ifade eden İşler, vize sorununun sıkıntılara neden olduğunu vurguladı.

Türk mübadillerin ata topraklarına gitmek istediklerinde vize uygulaması ve vize alırken yaşanan sıkıntıların hayal kırıklığına neden olduğunu anlatan İşer, şöyle konuştu:

"Bizim birkaç yıldır ısrarla telaffuz ettiğimiz şu ki, bizler her yıl ortalama 7-8 kez atalarımızın doğduğu, onların yaşadıkları topraklara, onların köklerini incelemek için kültür varlıklarını görmek, kaydetmek, neyin ne olduğunu anlayabilmek için seyahatler düzenliyoruz. Ve bu seyahatlere Türkiye'deki mübadillerin çoğu da katılıyor. Memleket dediğimiz topraklara gidişimizde en önemli sorun vize, vize kolay alamıyoruz, ciddi paralar ödüyoruz. Biz öncelikle iki ülke arasında bir özel anlaşma yapmalarını istiyoruz ki bizlerin statüsü belirlenip, bizlere serbest dolaşım hakkı tanınabilsin. Yunanistan vatandaşına Türkiye'de tanındığı gibi tanınsın istiyoruz."

- "Memleket' dediğimiz toprakları ziyaret etmek istiyoruz

İşler, son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torununun, aile büyüklerinin "memleket" dedikleri toprakları ziyaret etmek istediğini aktardı.

Kendi özel tarihlerine ve kültürlerine ait izleri sürmek istediklerini vurgulayan İşler, "İnsanlar terk ettikleri yerleri, bizim büyüklerimiz geldikleri yerlerin ismini hiç kullanmadılar hep 'memleket' dediler. Yani ben dedemin, babamın doğduğu memleketi her sene en azından birkaç kez ziyaret etmek isterim. Orada ne var? Bana tarif edilen coğrafyayı oradan ben hala izleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılaşmanın yoğun olmaması nedeniyle Yunanistan'da hala bazı yerlerin olduğu gibi görülebildiğini anlatan İşler, "Özellikle de küçük köylerde, babaannemin köyünde onun babasının yaşadığı evde görebiliyorum. Bu bizim için bir hasret ben bunu çocuğuma da taşımak isterim, 'bak bizim büyüklerimiz buradaydı' diye. Onun için bu seyahatlerin bizim açımızdan daha kolay, daha pratik olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Rus dans ekibi Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti
YEREL

RUS DANS EKİBİ BAŞKAN EŞKİNAT'I ZİYARET ETTİ
Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ'NE 4 MİNARESİ CAMİ YAPILACAK
Başkan Albayrak'tan Vali Yardımcıları ve Süleymanpaşa Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN VALİ YARDIMCILARI VE SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Lozan Mübadilleri Korosu konseri büyük ilgi gördü
YEREL

LOZAN MÜBADİLLERİ KOROSU KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Final müsabakalarında ter döktüler, madalyaları takan isimlerden oldular
YEREL

FİNAL MÜSABAKALARINDA TER DÖKTÜLER, MADALYALARI TAKAN İSİMLERDEN OLDULAR
Minimal Kalite Kriterleri toplantısı
YEREL

MİNİMAL KALİTE KRİTERLERİ TOPLANTISI
Vali vatandaşlarla buluştu
YEREL

VALİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Başkan Albayrak yeni müftüye görevinde başarılar diledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK YENİ MÜFTÜYE GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Balıkçılar mola verdi
YEREL

BALIKÇILAR MOLA VERDİ
&quot;Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri&quot; sergisi açıldı
YEREL

"HASRETİN İKİ YAKASI-MÜBADİL AİLE ÖYKÜLERİ" SERGİSİ AÇILDI
&quot;Balkanlarda Kimlik Değişimi, Mübadele&quot; sergisi açıldı
YEREL

"BALKANLARDA KİMLİK DEĞİŞİMİ, MÜBADELE" SERGİSİ AÇILDI
Bodrum Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ İLE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Tekirdağ Müftüsü İpek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

TEKİRDAĞ MÜFTÜSÜ İPEK, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Karacakılavuz dokumaları gelenekten geleceğe taşınıyor
YEREL

KARACAKILAVUZ DOKUMALARI GELENEKTEN GELECEĞE TAŞINIYOR
Kavala Romanos O Melodos Bayanlar Korosu Tekirdağlıları büyüledi
YEREL

KAVALA ROMANOS O MELODOS BAYANLAR KOROSU TEKİRDAĞLILARI BÜYÜLEDİ
Trakyalı Turizmciler EMITT Fuarında sektör oyuncuları ile bir araya geldi
YEREL

TRAKYALI TURİZMCİLER EMITT FUARINDA SEKTÖR OYUNCULARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Doğaya salınan keklikleri koruma çalışmaları
YEREL

DOĞAYA SALINAN KEKLİKLERİ KORUMA ÇALIŞMALARI
Karda hasar görmüş sera ve yüksek tünellerde inceleme
YEREL

KARDA HASAR GÖRMÜŞ SERA VE YÜKSEK TÜNELLERDE İNCELEME