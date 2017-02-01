Mübadiller vizede kolaylık istiyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesiyle 94 yıl önce Türkiye'ye göçen Türk mübadiller, Yunanistan'daki "memleket" dedikleri ata topraklarını ziyaret edebilmek için vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığına neden oluyor.

Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi'nin imzalandığını hatırlattı.

Mübadele sözleşmesi ile yaklaşık 2 milyon insanın doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığını aktaran İşler, "Mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, kazandıkları iş yerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mekanlarını geride bıraktılar" diye konuştu.

Mübadillerin anlaşma bittikten sonra tekrar ülkelerine dönemediklerini ancak 90'lı yıllardan itibaren karşılıklı gidiş gelişlerin başladığını ifade eden İşler, vize sorununun sıkıntılara neden olduğunu vurguladı.

Türk mübadillerin ata topraklarına gitmek istediklerinde vize uygulaması ve vize alırken yaşanan sıkıntıların hayal kırıklığına neden olduğunu anlatan İşer, şöyle konuştu:

"Bizim birkaç yıldır ısrarla telaffuz ettiğimiz şu ki, bizler her yıl ortalama 7-8 kez atalarımızın doğduğu, onların yaşadıkları topraklara, onların köklerini incelemek için kültür varlıklarını görmek, kaydetmek, neyin ne olduğunu anlayabilmek için seyahatler düzenliyoruz. Ve bu seyahatlere Türkiye'deki mübadillerin çoğu da katılıyor. Memleket dediğimiz topraklara gidişimizde en önemli sorun vize, vize kolay alamıyoruz, ciddi paralar ödüyoruz. Biz öncelikle iki ülke arasında bir özel anlaşma yapmalarını istiyoruz ki bizlerin statüsü belirlenip, bizlere serbest dolaşım hakkı tanınabilsin. Yunanistan vatandaşına Türkiye'de tanındığı gibi tanınsın istiyoruz."

- "Memleket' dediğimiz toprakları ziyaret etmek istiyoruz

İşler, son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torununun, aile büyüklerinin "memleket" dedikleri toprakları ziyaret etmek istediğini aktardı.

Kendi özel tarihlerine ve kültürlerine ait izleri sürmek istediklerini vurgulayan İşler, "İnsanlar terk ettikleri yerleri, bizim büyüklerimiz geldikleri yerlerin ismini hiç kullanmadılar hep 'memleket' dediler. Yani ben dedemin, babamın doğduğu memleketi her sene en azından birkaç kez ziyaret etmek isterim. Orada ne var? Bana tarif edilen coğrafyayı oradan ben hala izleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılaşmanın yoğun olmaması nedeniyle Yunanistan'da hala bazı yerlerin olduğu gibi görülebildiğini anlatan İşler, "Özellikle de küçük köylerde, babaannemin köyünde onun babasının yaşadığı evde görebiliyorum. Bu bizim için bir hasret ben bunu çocuğuma da taşımak isterim, 'bak bizim büyüklerimiz buradaydı' diye. Onun için bu seyahatlerin bizim açımızdan daha kolay, daha pratik olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.