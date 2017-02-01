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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sivil tolum kuruluşlarımızın en önemli görevlerinden biri, çalıştıkları alanda toplumsal kucaklaşmayı, birlikteliği sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları, torunlara havale etmemek. Sorunları ele alıp çözümleri üretmek hepimizin, bu salonda bulunan ya da bulunmayan bütün sosyal gruplar, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının ana görevidir." dedi.

Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmasına, 18 sene önce hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço'yu rahmetle anarak başladı. Barış Manço'nun, toplumun ve ülkenin kültür zenginliğini bütün kesimlerine sevdiren değerli bir sanatçı olduğunu söyleyen Yıldırım, ayrıca MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın vefatı nedeniyle üzücü bir haber daha aldıklarını belirterek, Sancaklı ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Bugün ilk kez "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri"ni vereceklerini anımsatan Yıldırım, "'Marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta zayidir' diye Muallim Naci'nin güzel bir sözü var. Ödül almaya hak kazanan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yürüttükleri sosyal projelerle insanımıza örnek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün her ne kadar Bursa'nın Saitabat köyünün kadınlarından oluşan derneğin güzel ürünlerinden tatma fırsatı bulamadıksa da... Köylü kadınlar bir araya gelerek dernek kurmuşlar, organik ürünlerin üretimine başlamışlar. Yemekte sohbet ederken 'Pazarlama, satış probleminiz var mı?' diye sordum. 'Yetiştiremiyoruz Sayın Başbakanım' dediler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, girişimcilerin iş kurarken ürünü, hizmeti nasıl satacaklarını, işin devamlılığını nasıl sağlayacaklarını düşündüklerini, bunun çok doğru olduğunu dile getirdi.

Bunlar düşünülmediği takdirde yapılan yatırımın atıl olacağını, paraların boşa gideceğini anlatan Yıldırım, ülkenin böyle bir probleminin olduğuna dikkati çekti.

- "Asıl olan doğdukları yerde, doymalarını sağlamak"

Bursalı kadın girişimcileri kutlayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa'da Sermin Hanım'ın yaptığı küçük bir örnek ama bunu Türkiye'nin ölçeğinde 55 bin köyümüzde büyütebiliriz, böyle bir imkanımız var. Bizim amacımız şu; vatandaşlarımızın, yurt içinde yurt dışında yaşayan toplam 85 milyonu bulan bütün vatandaşlarımızı bulundukları yerde mutlu yapmak. Asıl olan doğdukları yerde doymalarını sağlamak, geleceklerini, çocuklarının geleceklerini bir macerayla doğudan batıya göç ederek değil, doğdukları, büyüdükleri, havasını soludukları o kendi ana yurtlarında, memleketinde sürdürmeleri. Bunu yaptığımız zaman birçok konuyu halletmiş olacağız. Bugün yaşadığımız mülteci ve göç problemi, terör konusu, sosyal sorunların temelinde bölgeler arasındaki refah ve kalkınma farklılığı yatmaktadır. Biz onun için terörle bir yandan güvenlik boyutu, vatandaşın milletin canına kasteden bu alçaklarla mücadele ederken bir yandan da terörün merkezi konumundaki bölgeye maddi ve manevi kalkınma projesini başlattık. Cazibe Merkezleri Projesi'nin esası, özü budur."

Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilde terörün neden olduğu kalkınmanın gecikmesini ve doğu ile batı arasındaki farkı kaldırmak için çok iddialı bir proje başlattıklarının altını çizdi. Başbakan Binali Yıldırım, proje açıklanır açıklanmaz doğu ve güneydoğuda yatırım için bin 200 müracaat aldıklarını, bu yatırımların toplan tutarının 20 milyar lirayı geçtiğini, ayrıca bu projelerle 115 binin üzerinde doğrudan istihdam geleceğini vurguladı.

- "Sadece oy vermekle iş bitmiyor"

Saitabat köyü örneğini, Türkiye'nin bir gerçeğini ortaya koymak için anlattığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sivil tolum kuruluşlarımızın en önemli görevlerinden biri, çalıştıkları alanda toplumsal kucaklaşmayı, birlikteliği sağlamak, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları, torunlara havale etmemek. Sorunları ele alıp çözümleri üretmek hepimizin, bu salonda bulunan ya da bulunmayan bütün sosyal gruplar, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının ana görevidir. 'Efendim biz sandığa gittik, iktidarı seçtik, bizden daha ne istiyorsunuz?' deyip kenara çekilmek yok. İktidar sizden yetki aldı, vadettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat bulursa ama sizin göreviniz bitmiyor. İktidara yön vereceksiniz, öneriler üreteceksiniz, fikirlerinizi paylaşacaksınız, yanlış yapıyorsa da hukuk devleti ve demokrasi içinde uyarılarınızı da dostça yapacaksınız. Sadece oy vermekle iş bitmiyor."

(Sürecek)







