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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:35

GAZİANTEP (AA) - Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) kapıları 8 Şubat'ta ziyaretçilerine açılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 8 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te açılacak fuarda, Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin'den 120 firma ve 250 marka ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, penye ve konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayisi ve aksesuarları, etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye genelinden profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra, Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetlerinden yaklaşık 20 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Beş gün sürecek fuar 10.00 - 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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