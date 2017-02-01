FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen "Halk Günü" toplantısına katılan Nurbayan Ağdaş, Vali Seyfettin Azizoğlu'dan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kapatılıp mülkiyeti hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı bir öğrenci yurdunun, ahır yapılması için hayvancılık yapan oğluna verilmesini talep etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda, kent merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Vali Azizoğlu başkanlığında "Halk Günü" düzenledi.

Vali Azizoğlu, kentte ayda 2 kez yapılan "Halk Günü"nde, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

Toplantıya katılarak söz alan Nurbayan Ağdaş, Azizoğlu'na, oğlu Abdulsamet Ağdaş'ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde geçici işçi olarak çalıştığını ve hayvancılık yapmak istediğini anlattı.

Nurbayan Ağdaş, eşinin emekli olduğunu ve 5 çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, "Oğlum Abdulsamet 6 ay çalışıyor, 6 ay boşta. Evli ve çocuğu var. FETÖ'nün Korucuk Mahallesi'ndeki yerinde hayvancılık yapmak için yer istiyorum. O (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) terörist besledi. Biz de hayvan yetiştirelim. Orada yıkılıp dökülene kadar, benim çocuğum hayvan beslesin." dedi.

Vali Azizoğlu, Ağdaş'ın sözleri üzerine tebessüm ederek, yetkililere, aileye hayvancılık yapması için yer temin edilmesi için yardımcı olmaları talimatını verdi.

Ağdaş'ın ahır yapmak amacıyla talep ettiği binanın 15 Temmuz'daki darbe girişinden sonra kapatılarak mülkiyeti hazineye devredilen FETÖ ile irtibatlı bir öğrenci yurdu olduğu belirtildi.