EPDK'dan rüzgar santralleri kurulumu açıklaması

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ANKARA (AA) - Rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, hava ile yer haberleşme istasyonlarından 2 kilometre, seyrüsefer yardımcı sistemlerinden ise asgari 15 kilometre uzakta kurulacağı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisine dayalı projelerin planlanması yapılırken hava ile yer haberleşme istasyonlarının konumları dikkate alınacak.

Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı elektrik santrali ve rüzgar ölçüm istasyonları, EPDK tarafından yayımlanan bazı hava ve yer haberleşme istasyonlarına asgari 2 kilometre, seyrüsefer yardımcı sistemlerine ise 15 kilometre uzakta olacak şekilde planlanacak.

Açıklamada, Devlet Hava Meydanları sorumluluğunda hizmet veren 48 hava ve yer haberleşme istasyonuyla, seyrüsefer yardımcı sistemlerinin konumlarını içeren bilgiler paylaşıldı.