Erzurum'dan Halep'e 40 tır yardım

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ERZURUM (AA) - Erzurum'daki "Halep'e Yardım Kampanyası" dahilinde toplanan 40 tır yardım malzemesinin Halep'ten göç eden Suriye halkına ulaştırıldığı bildirildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTPS) Başkanı Mustafa Güvenli, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Aralık 2016'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan 40 tır yardım malzemesinin Suriye halkına ulaştırıldığını belirtti.

Mağdur ve mazlum Halepliler için başlattıkları kampanyada Erzurumluların kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Güvenli, "ESTPS olarak bünyemizdeki yardım kuruluşları ile organize ettiğimiz yardım kampanyasıyla bugün itibarıyla 40'ıncı yardım tırındaki yardımlar ihtiyaç sahiplerine resmi görevlilerimizce ulaştırıldı. Oradaki kardeşlerimiz Suriye barış yurdu oluncaya kadar ihtiyaçlı olarak yaşamaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Güvenli, yardım kuruluşlarından İHH, Hayrat Vakfı, Deniz Feneri, Ebu İshak ve Vuslat Derneğinin bütün imkanları kullanarak Erzurum halkının ve iş adamlarının desteğini gördüğünü, bu yardımların devam edeceğini anlattı.

Yardımların çeşitli malzemelerden oluştuğuna işaret eden Güvenli, "Yardım malzemelerinin içerisinde 600 yatak, 250 tondan fazla un, 250 tondan fazla gıda, yaklaşık 20 bin koli giyim malzemesi ile 250 bin paket çocuk bezi ve çocuk ürünleri taşındı. Bizi mutlu eden Türkiye'nin her yerinden insani yardım malzemesi taşıyan binlerce tırın kardeşlerimizin imdadına yetişmiş olmasıdır. "

Güvenli, yardım kampanyasına destek olan kurumlar ile vatandaşlara teşekkür ederek, "Yardım faaliyetlerinde çalışan ve 50 gün boyunca yardım çadırında eksi 30 derece soğukta nöbet tutan yardım kuruluşlarımızın gençlerinden ve maddi manevi yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun." ifadelerine yer verdi.