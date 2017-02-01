Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak kuvvetler ayrılığının sağlanmadığı takdirde sistemin otoriter bir yapıya dönüşebileceğini düşündüklerini belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, hiçbir zaman şahsi ya da partizan bir düşünceyle fikirlerini beyan etmediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerinin çarpıtıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz çok net olduk. Hiçbir zaman şahsi veya partizan bir düşünce altında fikirlerimizi söylemedik. Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama kuvvetler ayrımı kamil manada gerçekleşmezse bu otoriter bir rejime döner, o da bu ülkeye fayda sağlamaz. İktidarın da bugün en büyük problemi istişareyi kısır tutmasıdır. İktidarda bulunanlar etraflarında sadece kendilerini teyit eden kişileri barındırır, itiraz eden, yanlışlığı söyleyen, ikaz eden kimseyi bırakmazlarsa o yaklaşımdan Türkiye'ye fayda gelmez."

OHAL sürecinde seçime gidilmesinin bazı siyasi hareketleri kısıtlayacağını öne süren Karamollaoğlu, belirli bir süre için OHAL'in kaldırmasının doğru olacağını bildirdi.

- "Türk hükümeti saf dışı bırakıldı"

Karamollaoğlu, Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiğini anımsatarak, Türk hükümetinin görüşmelerde saf dışı bırakıldığını ileri sürdü.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'taki gelişmeler bizim sözümüzün bir bakıma doğru olduğunu gösterdi. Türk hükümeti tamamen saf dışı bırakıldı. Başbakan Akıncı hiç kimseye danışmadan Kıbrıs'ı pazarlıyor. Biz buna rıza gösteremeyiz. Böyle bir şeye de Akıncı'nın gücü yetmez. Ben öyle inanıyorum ki bugünkü iktidar geçmişte Annan Planı'na destek vererek yapmış olduğu hatayı bu sefer tekrar etmez. Kıbrıs başkalarına peşkeş çekilecek kadar basit bir mesele değildir. Bizim içinde stratejik bir konum ve öneme sahiptir."