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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:53
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak kuvvetler ayrılığının sağlanmadığı takdirde sistemin otoriter bir yapıya dönüşebileceğini düşündüklerini belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, hiçbir zaman şahsi ya da partizan bir düşünceyle fikirlerini beyan etmediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerinin çarpıtıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz çok net olduk. Hiçbir zaman şahsi veya partizan bir düşünce altında fikirlerimizi söylemedik. Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama kuvvetler ayrımı kamil manada gerçekleşmezse bu otoriter bir rejime döner, o da bu ülkeye fayda sağlamaz. İktidarın da bugün en büyük problemi istişareyi kısır tutmasıdır. İktidarda bulunanlar etraflarında sadece kendilerini teyit eden kişileri barındırır, itiraz eden, yanlışlığı söyleyen, ikaz eden kimseyi bırakmazlarsa o yaklaşımdan Türkiye'ye fayda gelmez."

OHAL sürecinde seçime gidilmesinin bazı siyasi hareketleri kısıtlayacağını öne süren Karamollaoğlu, belirli bir süre için OHAL'in kaldırmasının doğru olacağını bildirdi.

- "Türk hükümeti saf dışı bırakıldı"

Karamollaoğlu, Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiğini anımsatarak, Türk hükümetinin görüşmelerde saf dışı bırakıldığını ileri sürdü.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'taki gelişmeler bizim sözümüzün bir bakıma doğru olduğunu gösterdi. Türk hükümeti tamamen saf dışı bırakıldı. Başbakan Akıncı hiç kimseye danışmadan Kıbrıs'ı pazarlıyor. Biz buna rıza gösteremeyiz. Böyle bir şeye de Akıncı'nın gücü yetmez. Ben öyle inanıyorum ki bugünkü iktidar geçmişte Annan Planı'na destek vererek yapmış olduğu hatayı bu sefer tekrar etmez. Kıbrıs başkalarına peşkeş çekilecek kadar basit bir mesele değildir. Bizim içinde stratejik bir konum ve öneme sahiptir."

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Başbakan Yıldırım: &quot;(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. &quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ) BUNU YAPMAZSAK NE OLACAK? ÇİFT BAŞLILIK DEVAM EDECEK. BİR YANDAN GÜÇLÜ PARLAMENTER SİSTEM VAR BİR YANDAN HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI. OLMAZ. BİR KOLTUKTA İKİ KAPTAN OLMAZ. KAPTANIN TEK OLMASI LAZIM. KİŞİLER GELİP GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET. KOLTUK SEVDASINDA OLSAK BİZ BU DEĞİŞİKLİĞİN PEŞİNDE OLMAYIZ. "
Başbakan Yıldırım: &quot;Anamuhalefet partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz.' Bu, Meclisi yok saymaktır. Mecliste görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI BİR MÜLAKATTA DİYOR Kİ 'DAYATMAYLA ANAYASA OLMAZ.' BU, MECLİSİ YOK SAYMAKTIR. MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ BU ANAYASA, KENDİSİ DE ORADAYDI. MİLLET İRADESİNİN TEMSİLİ NEREDİR? MECLİSTİR. MİLLETİN TEMSİLCİLERİ ORADA. BÜTÜN BUNLAR ORTADAYKEN, 'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAYATMADIR' DEMEK, SİYASETİ, MİLLİ İRADEYİ İNKAR ETMEK DEMEKTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDE EN AŞAĞI SIRALARA İNDİRECEĞİZ. DAHA FAZLA EKONOMİ, DAHA FAZLA İŞ, DAHA FAZLA AŞ VE ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE İNSANLARIMIZIN MUTLU OLMASI İÇİN, EMNİYET İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

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