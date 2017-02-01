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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bazı sivil toplum örgütlerinin, toplumun genel beklentilerini değil de birtakım marjinal, ideolojik grupların sözcülüğünü yaptığını belirterek, "Bunlar çoğunlukta değil, fakat bu gerçeği de bilmemiz lazım. Sayıları çok değil, ama bazen gürültüleri de haddinden fazla oluyor." dedi.

Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"ndeki konuşmasında, sivil toplum örgütlerine, şemsiyeleri altında bulunan herkesin beklentilerini karşılayacak güzel işler yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin hiçbir zaman ideolojik bir yaklaşım içinde olmaması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Bazı sivil toplum örgütleri, toplumun genel beklentisini değil de birtakım marjinal, ideolojik grupların sözcülüğünü yapıyor. Bunlar çoğunlukta değil, fakat bu gerçeği de bilmemiz lazım. Sayıları çok değil, ama bazen gürültüleri de haddinden fazla oluyor." diye konuştu.

Gezi Parkı odaklı olayları hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parktaki düzenlemede 8-10 ağacın yerinin değiştirilmesi miydi mesele? Mesele o değil, bağıranlar ne diye bağırmaya başladı? 'Dünyanın en büyük havalimanını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ı yapmayın, Avrasya tünelini, yolları, tünelleri yapmayın.' Bu ne demek oluyor? O günlerde Venezuela, Meksika ve Brezilya'da da benzer olaylar oluyor. Orada da insanlar sokakta. O sokaktaki insanlar da şöyle bağırıyor, 'Paraları çarçur etmeyin, futbola, eğlenceye, oraya buraya harcamayın da yol yapın, köprü yapın, tünel yapın.' Aynı anda oluyor. Türkiye'de 'yapmayın', orada da 'yapın' diye bağırıyorlar. Hangisi doğru?"

- "Amerika'da hızlı tren yok, Türkiye'de var"

Yıldırım, ülkenin kalkınması, büyümesi ve muhannete muhtaç olmamak için daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı.

ABD'li üst düzey bir yetkilinin, "Türkiye'nin son 15 yılda ne yaptığını görmeden bizim altyapı çalışmalarına başlamamamız lazım." sözlerini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yeni yönetim, alt yapıya çok yatırım yapacağını açıkladı. Sayın Trump ilk toplantısında, 'Yollar yapacağız, köprüler yapacağız, demiryolları yapacağız. Ülkeyi bir baştan bir başa imar edeceğiz.' dedi. Biz de dedik ki 'Buyurun, tecrübe burada. Gerekli desteği veririz'. Türkiye'de hızlı tren olduğunu biliyorsunuz, Amerika'da olmadığını biliyor musunuz? Amerika'da hızlı tren yok, Türkiye'de var. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Bu gürültülerin arkasında bir sebep var. Türkiye'nin etkin ülke olmasını geciktirmek. 'Edilgen olsun, herkes konuşsun, Türkiye de arkasından gitsin'. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Bu bölgede biz önemli bir emniyet unsuruyuz. Etrafımız ateş çemberi. Suriye'de 6 yıldır devlet yok, Irak'ta otorite yok. Buradan doğan bütün bedelleri ödeyen ülke Türkiye."

- "Takdir çok, takviye yok"

Türkiye'de, memleketini terk eden her beş Suriyeli'den üçünün misafir edildiğine, 3 milyondan fazla mültecinin ağırlandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bundan da gocunduğumuz falan yok. Bunu severek yapıyoruz. Onlar bizim komşumuz, dindaşımız, her şeyden önce onlar insan." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanı yücelt ki devlet yücelsin" anlayışını 600 yıl dünyaya hakim kılmış Osmanlı'nın torunlarına yakışanı yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bunları yaparken, 'Bu Türkler iyi yapıyor, hakikaten örnek altyapıları var, kampları var. Çok güzel. Binlerce çocuğa eğitim veriyorlar, sağlık hizmetleri veriyorlar. Her ihtiyaçlarını karşılıyorlar'... Takdirlerin bini bir para. Takdir çok, takviye yok. Sadece takdir, sırt sıvazlamak yetmez. Uluslararası camia sorumluluğunu hatırlamalı. Biz yapacağız, 25 milyar dolar harcamışız, gerekirse o kadar daha harcayacağız. Allah'a şükür imkanımız var ama istiyoruz ki dünyanın diğer ülkeleri de bu yüke ortak olsun. Bugüne kadar 700 milyon dolar para ancak toplanabilmiş. Dünyanın imkanları bu kadar mı?"

Siyasi partilerin de sivil toplum örgütleri gibi topluma öncülük etme görevi olduğuna işaret eden Yıldırım, sadece siyaset yapmakla yetinilmemesi, aynı zamanda ülkenin, milletin yararına olan her türlü fikrin, girişimin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti'nin, sivil toplum örgütlerinin ülkede farkındalığının yaygınlaştırılması için hayırlı bir hizmete imza attığını belirten Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve çalışma arkadaşlarını kutladı.

- "AK Parti, değişim taleplerine cevap veren bir çizgiyi muhafaza etti"

AK Parti'nin, ülkeye katkısı olan proje ve uygulamaları bugüne kadar desteklediğini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini bildiren Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Partimiz kurulduğu günden bu yana yeniliklerin değişmez adresi olmuştur. Bu yönüyle aynı zamanda AK Parti de bir okuldur. Henüz 15 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen AK Parti, siyasi hayatımızda çok önemli değişiklikleri birer birer hayata geçirmiştir. Partimiz hiçbir zaman bir zümrenin, bir bölgenin partisi olmadı, daima millet odaklı ve önceliği Türkiye olan, Türk milleti olan bir siyaset yaptı. Siyaseti 'sağ, sol' diye dar kalıplar içine sokmadan, sağın da solun da değişim taleplerine cevap veren bir çizgiyi muhafaza etti. Aynı şekilde ülkesi için çalışan, üreten, hizmet aşkıyla gayret gösteren herkesin yanında olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)