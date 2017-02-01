Van'da aranan 4 kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları nedeniyle haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" ve "ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan K.Ü, "yaralama ","cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.T, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan S.K. ile "rüşvet almak ve vermek" suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan H.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.