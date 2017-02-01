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Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:14

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda 4 eski emniyet personelinin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Ömer Güç ile avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı.

Duruşmada söz verilen Güç, üzerine atılan suçları kabul etmedi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlemediğini savunan Güç, ByLock kullanmadığını iddia etti. Güç, ByLock'u delil olarak kabul etmediğini dile getirdi.

Sanık avukatı İskender de müvekkilinin delil karartma, kaçma şüphesi olmadığı için adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dijital verilerin beklenmesi, savunma için sanığa süre verilmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Tutuklu sanık Sabit Berk

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Sabit Berk ve avukatı hazır bulundu.

Berk, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Vatan haini olmadığını vurgulayan Berk, 15 Temmuz'da yıllık iznini yarıda keserek görevinin başına geldiğini bildirdi. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığında darbeye teşebbüs ettiğini belirlediği askerleri gözaltına aldığını ileri süren Berk, tahliyesini talep etti.

Avukat Murat Altun ise müvekkiliyle ilgili tanığın dinlenmesini gerektiğini kaydetti.

Müvekkilinin FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki yerinin belirtilmediğini ifade eden Altun, delillere etki etme durumu olmadığı için müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock raporunun yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Tutuklu sanık Mehmet Hanifi Uğurtay

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir diğer duruşmaya da "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Mehmet Hanifi Uğurtay ve avukatı Doğan Bekiroğlu katıldı.

Duruşmada söz verilen Uğurtay, herhangi bir örgütle bağı olmadığını savunarak, ByLock kullandığı iddialarını reddetti.

Avukat Bekiroğlu ise müvekkilinin örgütün yapısında hangi aşamada olduğunun belirtilmediğine dikkati çekti. Bekiroğlu, delil karartma, etki edeceği delil ve kaçma şüphesi olmadığı için müvekkilinin adli kontrol şatıyla serbest bırakılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ByLock raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesi ve sanığının tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Tutuklu sanık Refik Yılmaz

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir diğer duruşmada ise "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan Refik Yılmaz ile avukatı Murat Yılmaz hazır bulundu.

Sanık Yılmaz, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Vatan haini olmadığını söyleyen Yılmaz, tahliyesini istedi.

Avukat Yılmaz da müvekkili hakkında ByLock tespit tutanağının yeniden alınmasını talep etti. Yılmaz, delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki ByLock sorgusunun yeniden yapılması ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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