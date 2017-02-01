01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kozlu Belediye Başkanı Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:19

ZONGULDAK (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ertan Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konan ve dün tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 50 yaşında hayatını kaybeden Şahin için ilk olarak Kozlu Belediye Başkanlığı binası önünde helallik alındı.

İlçe meydanında düzenlenen cenaze töreninde konuşan Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Ertan Şahin'in sağlık sorunlarına aldırmadan hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Karakaya, "Bu fani dünyada hiçbir şey küsmeye, darılmaya gelmez. Ertan başkanımız bütün Kozlu'nun gönlünde yer etmiş bir şahsiyetti. Yaptığı hizmetlerle anılacak. Hepimizin hakkı helal olsun. Sözün tükendiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kozlu Belediye Başkanvekili Mustafa Çakır, Kozlu'nun medarı iftiharı, gece gündüz yılmadan yorulmadan Kozlu için çalışan Şahin'i ebedi istirahatgahına uğurlamanın acısını yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ise Şahin'in Kozlu'da güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek, ailesine sabır diledi.

Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA YANGIN: 1 ÖLÜ

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

Ulupınar ve Tosun'dan taziye mesajı
YEREL

ULUPINAR VE TOSUN'DAN TAZİYE MESAJI
Kozlu Belediye Başkanı Şahin, yaşamını yitirdi
YEREL

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, YAŞAMINI YİTİRDİ
Sömestrda 67 Burda AVM'de &quot;Neuroland&quot;ı keşfedecekler
YEREL

SÖMESTRDA 67 BURDA AVM'DE "NEUROLAND"I KEŞFEDECEKLER
Zonguldak'ta son Kore Gazisi hayatını kaybetti
YEREL

ZONGULDAK'TA SON KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Karaduman, &quot;Kapı kapı dolaşarak sistemin kazanımlarını anlatacağız&quot;
YEREL

KARADUMAN, "KAPI KAPI DOLAŞARAK SİSTEMİN KAZANIMLARINI ANLATACAĞIZ"
Zonguldak'ta hırsızlık iddiası
YEREL

ZONGULDAK'TA HIRSIZLIK İDDİASI

Akdemir, çalışmaları inceledi
YEREL

AKDEMİR, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
2016'da Zonguldak'ın nüfusu arttı
YEREL

2016'DA ZONGULDAK'IN NÜFUSU ARTTI
Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLİYOR
Zonguldak'ta madenlerde iş güvenliği denetimleri
YEREL

ZONGULDAK'TA MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ