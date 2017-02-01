Kozlu Belediye Başkanı Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

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ZONGULDAK (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ertan Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konan ve dün tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 50 yaşında hayatını kaybeden Şahin için ilk olarak Kozlu Belediye Başkanlığı binası önünde helallik alındı.

İlçe meydanında düzenlenen cenaze töreninde konuşan Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Ertan Şahin'in sağlık sorunlarına aldırmadan hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Karakaya, "Bu fani dünyada hiçbir şey küsmeye, darılmaya gelmez. Ertan başkanımız bütün Kozlu'nun gönlünde yer etmiş bir şahsiyetti. Yaptığı hizmetlerle anılacak. Hepimizin hakkı helal olsun. Sözün tükendiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kozlu Belediye Başkanvekili Mustafa Çakır, Kozlu'nun medarı iftiharı, gece gündüz yılmadan yorulmadan Kozlu için çalışan Şahin'i ebedi istirahatgahına uğurlamanın acısını yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ise Şahin'in Kozlu'da güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek, ailesine sabır diledi.

Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile vatandaşlar katıldı.