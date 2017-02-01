Trabzon'da karla mücadele

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TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması dolayısıyla evlerinde mahsur kalan 97 hasta, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere sevk edildi.

Şehrin genelinde yaklaşık bir haftadır devam eden kar dolayısıyla, bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hasta ve cenaze gibi olağanüstü durumların yaşandığı bölgelerdeki çalışmalara öncelik veren ekipler, 112'ye ulaşan ihbarlar üzerine kapalı yolları açarak 97 hastanın çeşitli sağlık kurumlarına ulaşmasını sağladı.

Ekipler, dün gece şehrin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 275 mahalle yolunu açma çalışmalarına devam ediyor. Kapalı yolların büyük çoğunluğunun akşam saatlerine kadar açılması planlanıyor.

Öte yandan şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyerek caddeleri temizledi. Bazı sokak ve caddeleri tazyikli suyla yıkayan ekipler, gerekli görülen alanlarda da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



