Köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan 2 aylık hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sancak beldesine bağlı Güngören köyünde 2 aylık hamile Songül Karaçoban'ın (20) rahatsızlandığı ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan köye gitmek için paletli ambulansla yola çıktı.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı köy yakınlarında paletli ambulansın kara saplanması üzerine ekipler köye yürüyerek ulaştı.
Burada yapılan müdahalenin ardından hasta yakınlarının da yardımıyla Karaçoban, kızakla ambulansa getirildi.
Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından Karaçoban, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırıldı.
Karaçoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.