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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Fren sistemi bozulan tırının altında kalan sürücü öldü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:26

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Numan Caddesi'nden İstanbul Caddesi yönüne ilerleyen Rıza Kon'un kullandığı 41 EB 089 plakalı tırın fren sistemi, söz konusu caddelerin kesişme noktasındaki Karayolları Bakımevi önünde arızalanarak kilitlendi.

Duran aracından inerek kilitlenen frenleri onarmak isteyen Kon, bu sırada hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kon'un cenazesi, otopsi işlemleri için Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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