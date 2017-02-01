Görevlendirme yapılan belediyeden yangın mağdurlarına yardım

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BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, çıkan yangınlarda evi zarar gören 10 aileye yardımda bulundu.

Belediye başkanı olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla, son bir ayda çıkan yangınlarda evi zarar gören 10 aileye Kızılay'ın da desteği ile alınan temel ihtiyaç malzemeleri belediye binası önünde teslim edildi.

Belediyelerin sigorta şirketleri olmadığını ancak sosyal görevleri olduğunu hatırlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğer vatandaşlarımız evlerinde rahat huzurlu mutlu değilse, evi soğuksa, sıkıntıları varsa bizim kendi yatağımızda rahat yatmamız mümkün değildir. Bu çerçevede onlara bir can suyu olacak şekilde, imkanlarımız çerçevesinde bir takım sosyal yardımlarda bulunduk."

Bundan sonra sosyal yardımlarla dezavantajlı insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeyi sürdüreceklerini belirten Aksoy, "İnşallah gönül birliği içerisinde oldukça, birbirimizi sevdikçe, güvendikçe bu cennet vatanda ulus ve millet olmanın şuuru ile birbirimize sarıldıkça çözemeyeceğimiz hiç bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ ise belediyenin yardımına destek verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Belediyenin çalışmalarına destek olacağız." diye konuştu.

Bin liralık yardım çekinin yanı sıra mini buzdolabı, giyim malzemesi, gıda kolisi, ocak ve temizlik malzemeleri belediye ye ait araçlarla mağdur ailelere gönderildi.