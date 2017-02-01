01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Görevlendirme yapılan belediyeden yangın mağdurlarına yardım

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:27

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, çıkan yangınlarda evi zarar gören 10 aileye yardımda bulundu.

Belediye başkanı olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla, son bir ayda çıkan yangınlarda evi zarar gören 10 aileye Kızılay'ın da desteği ile alınan temel ihtiyaç malzemeleri belediye binası önünde teslim edildi.

Belediyelerin sigorta şirketleri olmadığını ancak sosyal görevleri olduğunu hatırlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğer vatandaşlarımız evlerinde rahat huzurlu mutlu değilse, evi soğuksa, sıkıntıları varsa bizim kendi yatağımızda rahat yatmamız mümkün değildir. Bu çerçevede onlara bir can suyu olacak şekilde, imkanlarımız çerçevesinde bir takım sosyal yardımlarda bulunduk."

Bundan sonra sosyal yardımlarla dezavantajlı insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeyi sürdüreceklerini belirten Aksoy, "İnşallah gönül birliği içerisinde oldukça, birbirimizi sevdikçe, güvendikçe bu cennet vatanda ulus ve millet olmanın şuuru ile birbirimize sarıldıkça çözemeyeceğimiz hiç bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ ise belediyenin yardımına destek verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Belediyenin çalışmalarına destek olacağız." diye konuştu.

Bin liralık yardım çekinin yanı sıra mini buzdolabı, giyim malzemesi, gıda kolisi, ocak ve temizlik malzemeleri belediye ye ait araçlarla mağdur ailelere gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
YEREL

SASON'DA 489 GÜVENLİK KORUCUSU ALINACAK

Görevlendirme yapılan belediyeden sürücülere salep
YEREL

GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYEDEN SÜRÜCÜLERE SALEP
Batman'da girişimcilik eğitimi başlıyor
YEREL

BATMAN'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
Rahatsızlanan kadının imdadına ekipler yetişti
YEREL

RAHATSIZLANAN KADININ İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ
Batman'da 565 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

BATMAN'DA 565 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Batman'ın ilk ve tek kadın itfaiyecisi
YEREL

BATMAN'IN İLK VE TEK KADIN İTFAİYECİSİ
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
Batman Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni
YEREL

BATMAN ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
ATT-DER bir günde 68 ünite kan topladı
YEREL

ATT-DER BİR GÜNDE 68 ÜNİTE KAN TOPLADI
SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

SGK'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK
Güvenlik korucusu olabilmek için soğuk ter döktüler
YEREL

GÜVENLİK KORUCUSU OLABİLMEK İÇİN SOĞUK TER DÖKTÜLER
Batman'da kaçak su uyarısı
YEREL

BATMAN'DA KAÇAK SU UYARISI