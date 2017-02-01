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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Kazanın ayırdığı üniversiteden 19 sonra mezun oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:29
Kazanın ayırdığı üniversiteden 19 sonra mezun oldu

BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası nedeniyle Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veterinerlik Fakültesinden 1998 yılında ayrılmak zorunda kalan Bahadır Barmak, aftan yararlanarak döndüğü fakülteden 19 yıl sonra mezun oldu.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahadır Barmak (37), 1998 yılında 18 yaşındayken kazandığı UÜ Veterinerlik Fakültesinde öğrenciyken trafik kazası geçirdi.

Uzun süre tedavi gören Barmak, eğitimini yarıda dondurmak zorunda kaldı. Aradan geçen 5 yılda iyileşen Barmak, yeniden üniversiteye dönmeyi düşünmedi ve bir süre çeşitli işlerde çalıştı. Barmak, daha sonra 2011 yılında getirilen af sayesinde üniversiteye geri döndü.

UÜ Güz Yarıyıl Diploma Törenleri'ne katılan ve diplomasını eşi Merlin ve oğlu Kuzey ile birlikte alan Bahadır Barmak, "Şuan yaşadığım mutluluk tarih edilemez. Kaza sonucu bırakmak zorunda kaldığım okulumdan 19 yıl sonra mezun oldum. Bundan sonra artık çok sevdiğim ve yapmak istediğim kendi işime odaklanacağım. Hedefim bir veteriner kliniği açmak." ifadelerini kullandı.

Törende, Bahadır Barmak'a diplomasını Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay ile UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay verdi.

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